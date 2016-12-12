5 главных мифов о пользе йогуртов

Казалось бы, полезней продукта, чем йогурт, не существует - там и молочные бактерии, и живые микроорганизмы…

Но проблема в том, что далеко не каждый йогурт, купленный в магазине, улучшает пищеварение и нормализует работу кишечника.

"КП" в Украине" совместно с проектом "Жизнь без обмана" телеканала "1+1" и его ведущим Алексеем Душкой продолжает цикл статей о том, как с умом подходить к выбору продуктов, товаров и услуг.

Сегодня мы расскажем о том, что продают нам в магазинах под многообещающим названием "йогурт", и развенчаем 5 самых популярных мифов об этом продукте.

Миф 1

Это безусловная польза!

Алексей Душка предлагает для начала разобраться в составе обычного магазинного йогурта.

- Когда на заводах, которые делают йогурты, я задавал вопрос о классическом рецепте йогурта, слышал ответ: достаточно молока и закваски. Представляете? Больше для натурального йогурта ничего не нужно. А теперь давайте посмотрим, что же написано в составе йогурта из нашего холодильника. Не ленитесь, возьмите баночку в руки и вместе будем читать этикетку! Кроме молока и закваски мы видим консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы, красители и много рафинированного сахара. Сахар порой встречается в составе трижды и даже четырежды!

Все эти компоненты нивелируют полезность йогурта. Их добавляют, чтобы йогурты долго стояли на полке в магазине, чтобы они хорошо пахли, были сладкими и приятными на вкус. Вот только и вкус йогуртов - это тоже часто обман.

Миф 2

Фрукты и ягоды - это дополнительный плюс

- Ну что вам сказать… Думать, что во всех йогуртах с ягодами и фруктами есть заявленные ягоды и фрукты, могут только очень доверчивые люди. Кое-что в йогуртах, конечно же, есть, вот только вопрос к качеству этих фруктов и ягод - огромный, - говорит Алексей Душка. - Например, что мешает добавить в йогурт не черную смородину, а, скажем, жмых от черной смородины - то есть замороженную кожуру, из которой уже выжали сок?

Понятно, что мы не ожидаем увидеть в йогурте целую ягодку смородины - она бы просто раздавилась. А вот кусочки персика, малины или клубники чувствуем! Но не торопитесь делать вывод о том, что кусочек фрукта в персиковом йогурте - это непременно персик.

Алексей Душка советует провести несложный эксперимент: возьмите кусочки "фруктов" из йогуртов, промойте их под водой и внимательно изучите. Примерно в половине случаев вы найдете жмых, который невозможно идентифицировать. В каждом третьем йогурте окажутся не фрукты, а овощи, чаще всего тыква или свекла. Конечно, в них нет ничего плохого, если забыть, что платили вы за клубнику, манго и персик.

Миф 3

Чувствуется вкус ягод и фруктов

А вот и нет! - скажет неискушенный потребитель. Что же я тыкву от персика на вкус не отличу?! Спешим вас разочаровать: если производитель захочет - не отличите!

- На помощь производителям приходят ароматизаторы и усилители вкуса, - продолжает Алексей Душка. - Причем есть натуральные ароматизаторы, идентичные натуральным, и вкусовые добавки, которые указывают в кавычках - например, "клубника".

Разберемся по порядку.

Натуральные ароматизаторы. К ним вопросов нет, так что ешьте на здоровье, если у вас на этот вид фруктов, ягод и овощей нет аллергии.

Ароматизаторы, идентичные натуральным. Душка советует не путать их с натуральными и по возможности воздерживаться от покупки таких йогуртов.

Ароматические композиции в кавычках. Если вам не расшифровали, что это значит, вообще обходите десятой дорогой.

Что касается лимонной кислоты, то сама по себе в ограниченных количествах она не вредна. Но если вы видите ее в составе, можете быть уверены: это именно она придает вкус йогуртам с наполнителями малины, черной смородины, лесной ягоды. То есть в вашем йогурте вместо фруктов в лучшем случае отходы от них. А в худшем - их там вообще нет.

Миф 4

Густой йогурт лучше жидкого

В этом вопросе однозначно утверждать что-либо не получится. Обычно, чтобы сделать йогурт густым, в него добавляют влагозадерживающие вещества или загустители. Но согласитесь: если вместе с йогуртом вы приняли изрядную дозу крахмала, говорить о пользе не приходится.

С другой стороны, есть термостатные йогурты. Они проходят специальную термическую процедуру, после которой продукт действительно становится густым. На таких йогуртах указано - "термостатный", и в них меньше химических веществ.

Словом, если йогурт не термостатный, то лучше не делать выбор в пользу густого продукта.

Миф 5

Йогурт делают из лучшего молока

К сожалению, говорит Алексей Душка, это самый большой обман. Далеко не все производители придерживаются правил закупки продукции, да и само молоко, особенно купленное у населения, не самого высокого качества. Поэтому производителю и приходится химичить, но покупателям от этого не легче.

НА ЗАМЕТКУ

Как сделать правильный выбор

Делаете йогурт в домашних условиях - это гарантия того, что все ингредиенты - молоко, закваска и фрукты - будут качественными. И не добавляйте в такой йогурт сахар, иначе вся польза сведется к нулю.

Если вы покупаете йогурт в магазине, выбирайте или жидкий, или термостатный продукт. Отдавайте предпочтение йогурту, в составе которого всего два компонента - молоко и закваска. А фрукты добавьте сами!

Если ни первый, ни второй варианты вам не подходят, вы пьете йогурт всего пару раз в месяц и просто хотите себя побаловать сладеньким и при этом выбрать что-то "менее химическое", выбирайте йогурты, в составе которых есть молоко, закваска, ягоды или фрукты (желательно те, что растут в Украине), сахар (который указан в составе всего один раз) и ароматизатор (натуральный). Но помните: такой йогурт - это "продукт удовольствия". Пользы от него практически никакой и злоупотреблять им нельзя!