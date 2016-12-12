Индекс оливье: блюдо к Новому году стало доступнее для украинцев

12.12.2016 16:30

За год главный салат стола подорожал всего на 4% при инфляции 12%. Эксперты: цену сдержали дешевые овощи.

Для любителей главного салата украинского новогоднего стола — хорошая новость. Любимый украинцами салат оливье хоть и подорожал за год, но его стоимость выросла меньше, чем инфляция, а повышение средней зарплаты по стране перекрыло рост цен на ингредиенты. То есть теперь, образно говоря, на всю зарплату можно приготовить больше салата, чем год назад. Это выяснила "Сегодня", подсчитав так называемый "индекс оливье" по аналогии с "индексом борща". Помогли нам в этом специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК).

РЕЦЕПТ И ЦЕНЫ. По данным Госслужбы статистики, цены за год (ноябрь к ноябрю) выросли на 12,1%, а средняя зарплата (данные за октябрь) — на 18,1%, или на 818 грн. То есть реальная (без учета инфляции) средняя зарплата за год увеличилась на 6%, или на 270 грн. При этом салат оливье в классическом для украинцев исполнении (см. инфографику) подорожал всего на 3,8%. Если приготовить его на шесть персон, или по 300 г на каждого, блюдо обойдется чуть дороже, чем в 71 грн. Год назад такой же объем обошелся бы на 2 грн меньше. Прирост стоимости в расчете на едока получается символический — 35 копеек на порции.

ВИНОВАТЫ ОВОЩИ. Почему такое небольшое подорожание, нам разъяснил аналитик УАК Дмитрий Дейна. Как видно из рецепта, почти 40% по весу в салате составляют овощи, а они заметно подешевели. "Цены на основные овощи упали заметно, средняя стоимость картошки уступает прошлогодней более чем на 15%, составляя около 5 грн/кг, — говорит Дейна. — Стоимость моркови — 3,9 грн/кг, лука — 4,2 грн/кг, что также ниже, чем год назад — на 63% и 61% соответственно. Объясняется это просто — спекулятивные действия участников рынка, которые привели к резкому удорожанию плодоовощной продукции во второй половине осени 2015 года, не принесли тогда им желаемой сверхприбыли. Поэтому в этом году действия не повторились".

Впрочем, в деньгах на эти продукты приходится чуть более 3% стоимости порции праздничного салата, поэтому более существенный вклад в снижение цены салата внесли и яйца (–9,5% от прошлогодней стоимости) и соленые огурцы (–20%). В сумме перечисленные компоненты удешевили блюдо примерно на 5 грн. А подорожание в 7 грн дали вареная колбаса, горошек и майонез. По подсчетам Дейны, горошек в среднем подорожал за год на 15—18%, колбаса, на которую приходится треть стоимости блюда, — на 10%, а вот майонез — почти в 1,5 раза. "Объясняется это просто: производство майонеза в стране падает третий год подряд (несколько крупных заводов остались на временно неконтролируемой территории. — Авт.), достигнув в последнем сезоне минимального за 12 лет значения", — говорит Дейна.

ЖДЕМ СКИДОК. Чтобы уложиться в прошлогоднюю смету стоимости оливье, специалисты по ценам на продрынке советуют делать основные закупки во второй половине декабря, когда в супермаркетах начнутся массовые скидки. Так, по прогнозам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, тогда должны подешеветь яйца (на 4—5 грн за десяток), а также консервированные овощи и соусы (примерно на 30—50%).

Руководитель PR-службы одной из известных торговых сетей Алина Чиж подтвердила нам, что ближе к 30—31 декабря ожидаются скидки на колбасы до 50%, в том числе и вареные типа "Докторской", из которых делают оливье. Кстати, в супермаркетах этой сети "Сегодня" уже обнаружила майонез 50% жирности по цене ниже обычной на 20% — по 12 грн за 400-граммовую упаковку, и зеленый горошек в жестяных банках объемом 0,4 л по прошлогодней цене — 11 грн за банку. Присмотревшись, мы поняли, почему уже появились скидки — у продуктов прошла часть срока годности, но их можно использовать еще в течение полугода.

Несложный расчет показывает, что только за счет майонеза и горошка можно удешевить наш "тазик оливье" до прошлогодних 69 грн. А со скидкой на колбасу (пока не ясно, какой) — еще больше. Есть свои хитрости и у домохозяек. "Я беру на оливье не майонез "провансаль" жирностью 67% и более, а низкокалорийный салатный, он и дешевле, и для желудка легче, ведь в новогоднюю ночь стол и так обильный", — поделилась с нами пенсионерка Людмила Дымша.

Источник: segodnya.ua.



