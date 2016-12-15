Ада Роговцева потрапила в реанімацію

15.12.2016 15:26

Після виступу у Дніпрі відомій українській актрисі Аді Роговцевій стало погано, її госпіталізували.

Як повідомляє "ТСН", медики поставили діагноз – запалення легень.

У Дніпрі колектив давав виставу "Варшавська мелодія-2". Трупа продовжила гастролі Україною вже без Ади Роговцевої.

Донька актриси повідомила, що усім, хто прийшов побачити саме її матір – повернуть гроші за квитки. Зокрема, у Запоріжжі до каси звернулись 20 глядачів з 600.