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Ада Роговцева потрапила в реанімацію

15.12.2016 15:26
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Ада Роговцева потрапила в реанімацію

Після виступу у Дніпрі відомій українській актрисі Аді Роговцевій стало погано, її госпіталізували.

Як повідомляє "ТСН", медики поставили діагноз – запалення легень.

У Дніпрі колектив давав виставу "Варшавська мелодія-2". Трупа продовжила гастролі Україною вже без Ади Роговцевої.

Донька актриси повідомила, що усім, хто прийшов побачити саме її матір – повернуть гроші за квитки. Зокрема, у Запоріжжі до каси звернулись 20 глядачів з 600.


Фото: https://radio24.ua/

Теги: Донбасс, реанимация, Ада Роговцева, спектакль, Днепр
 
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