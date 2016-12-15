Как распознать инсульт и попытаться помочь человеку

15.12.2016 08:11

Нейрохирурги говорят, что, если они в течение первых 3 часов успевают к жертве инсульта, последствия приступа могут быть устранены. Но диагностировать инсульт и приступить к лечению без промедления — это не всегда просто.

Существуют 4 шага к распознанию инсульта:

Попросите человека улыбнуться (он не сможет этого сделать).

Попросите сказать простое предложение (например: «Сегодня хорошая погода».).

Попросите поднять обе руки (не сможет или только частично сможет поднять).

Попросите высунуть язык (если язык искривлен, повернут — это тоже признак инсульта).

Если проблемы возникнут даже только с одним из этих заданий — звоните в неотложку и описывайте симптомы по телефону.

Один кардиолог сказал, что, разослав это сообщение как минимум 10 адресатам, можно быть уверенным, что чья-нибудь жизнь, — возможно, и наша — будет спасена.





