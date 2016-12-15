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Как распознать инсульт и попытаться помочь человеку
15.12.2016 08:11
Нейрохирурги говорят, что, если они в течение первых 3 часов успевают к жертве инсульта, последствия приступа могут быть устранены. Но диагностировать инсульт и приступить к лечению без промедления — это не всегда просто.
Существуют 4 шага к распознанию инсульта:
- Попросите человека улыбнуться (он не сможет этого сделать).
- Попросите сказать простое предложение (например: «Сегодня хорошая погода».).
- Попросите поднять обе руки (не сможет или только частично сможет поднять).
- Попросите высунуть язык (если язык искривлен, повернут — это тоже признак инсульта).
Если проблемы возникнут даже только с одним из этих заданий — звоните в неотложку и описывайте симптомы по телефону.
Один кардиолог сказал, что, разослав это сообщение как минимум 10 адресатам, можно быть уверенным, что чья-нибудь жизнь, — возможно, и наша — будет спасена.
Фото: medafarm.ru/
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, инсульт, помощь
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