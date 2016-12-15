Национализация ПриватБанка - чего ожидать клиентам

15.12.2016 21:29

В среду Киевом прокатилась волна слухов о том, что будут вскоре заблокированы карточки Приватбанка. Во многих банкоматах этого банка деньги закончились очень быстро - клиенты решили на всякий случай перестраховаться и переложить деньги в карман. Особенно быстро такие слухи распространяются на фоне информации о возможной национализации Приватбанка.

"ДС" опросила экспертов на предмет того, что ожидает клиентов в случае, если государство решится реализовать свои фантазии и национализирует Приватбанк.

Алексей Кущ, советник президента Ассоциации украинские банков:

Частный собственник может обеспечить более эффективную работу банка, а государство, особенно - в Украине, совершенно неэффективно как управленец. Приватбанк является лидером во многих сегментах банковского рынка, а как государство умеет управлять банками, мы видим на примере государственных банков - они занимаются чем угодно, но только не теми функциями, которые на них возложены. Поэтому проводить рекапитализацию Приватбанка будет самоубийством. Что касается советов клиентам Приватбанка на случай его возможной рекапитализации, то самое главное - не паниковать, потому что иначе ситуация станет вообще неуправляемой. Другие советы давать сложно, нужно будет смотреть, как будет управляться банк после рекапитализации (в случае, если будет принято такое решение).

В украинском законодательстве нет понятия "национализация" - есть понятие "рекапитализация банка с участием государства". Такой опыт в Украине был в 2008 году, когда государство стало собственником нескольких банков. Но успешным можно назвать лишь опыт докапитализации "Укргазбанка", который на сегодня продолжает работу, тогда как другие банки - "Родовид банк", банк "Надра", банк "Киев" - ушли с рынка. На докапитализацию тогда было потрачено около 2 млрд. долларов, но как показывают уголовные дела по "Родовид банку", эти деньги можно было бы потратить намного более эффективно, чем выкупать эти банки.

Михаил Кухар, партнер негосударственной организации IMF Group of Ukraine:

Даже если допустить, что произойдет национализация Приватбанка, это будет означать перерегистрацию акций банка с частного владельца на государство, но это никак не повлияет на балансовые показатели банка и, соответственно, не отразится на его клиентах.

Единственное, что может повредить Приватбанку - это нервозность вкладчиков самого банка. Хочу отметить, что на сегодня нет никакой подтвержденной или официальной информации о национализации Приватбанка, поэтому я призываю вкладчиков для их же блага сохранять спокойствие.

Александр Крамаренко, главный редактор журнала "Деньги":

Прежде чем говорить о последствиях национализации Приватбанка для его клиентов, следует спросить: а есть ли у правительства на это 10-12% бюджета? А оно способно справиться с банком весом в 70 банков "Михайловский"? Ответ: нет. Я считаю, что на эту национализацию у Национального банка и правительства нет ни денег, ни интеллектуальных ресурсов. Поэтому им остается только холить, лелеять и беречь Приватбанк, который является существенной частью украинской финансовой системы.

Приватбанк работает, выполняет свои обязательства - зачем его трогать? Конечно, требовать от него постепенного приведения показателей деятельности к нормативам нужно, и у НБУ для этого есть все рычаги. А кто говорит, что таких рычагов нет - тот лукавит. И размахивать шашкой вокруг Приватбанка не стоит.

Поэтому говорить о возможных последствиях для клиентов от национализации Приватбанка не вижу никакого смысла.

Денис Безлюдько, независимый эксперт:

Национализация любого банка не означает прекращения его операционной деятельности. Это всего лишь смена собственника. Временные трудности с платежами возможны, но никаких других рисков для клиентов банка при проведении национализации нет. Так что лучше не поддаваться панике, а принимать решения разумно.







