Под Харьковом спасли лося, который плыл через Северский Донец, устал и не смог выбраться на берег (ФОТО)

15.12.2016 06:59

В Харьковской обл. лось не мог выбраться на берег из реки Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Facebook.

"В среду, 14 декабря, в Службу спасения Харьковской области поступило сообщение от случайных свидетелей о том, что вблизи с. Донецкое Изюмского района в реке Северский Донец находится взрослый лось, который не может выбраться на берег", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели пожарной части. К тому моменту там собралось несколько жителей с. Донецкое, которые пытались помочь животному.

"Наверное, лось пытался переплыть реку, но, доплыв до противоположного берега, не смог на него выбраться. Спасатели обвязали животное с конструкцией спасательного пояса и веревки и с помощью спасательного автомобиля вытащили на твердую поверхность", – отметили в ГосЧС.

После того, как лось пришел в сознание, он побежал в лес. Видимых повреждений животное не получило.











