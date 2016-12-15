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"Скифское золото" вернется в Украину, главари Крыма считают. что их ограбили
Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал грабежом решение суда в Амстердаме о передаче Киеву коллекции "скифского золота", об этом он написал в "Фейсбуке", сообщает ru.krymr.com.
"Мир сходит с ума! Нас ограбили и показали пример их отношения к праву, музеям, культуре, истории! Это сделали люди, которые любят рассуждать о соблюдении прав, законности тех или иных действий! Сами же поступают как рэкетиры, бандиты с большой дороги!" – считает Константинов.
Выставка "Крым – золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с февраля по август 2014 года. В ней были представлены в том числе экспонаты из четырех крымских музеев, представляющих культуру скифов, сарматов и готов в Крыму.
После аннексии Крыма украинская власть заявила, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В то же время крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама 14 декабря решил вернуть в Украину коллекцию "скифского золота".
Национальный музей истории Украины заявил о готовности принять и экспонировать коллекцию.
Фото: ru.krymr.com/
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Амстердам, суд, скифы
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