"Скифское золото" вернется в Украину, главари Крыма считают. что их ограбили

15.12.2016 07:53

Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал грабежом решение суда в Амстердаме о передаче Киеву коллекции "скифского золота", об этом он написал в "Фейсбуке", сообщает ru.krymr.com.

"Мир сходит с ума! Нас ограбили и показали пример их отношения к праву, музеям, культуре, истории! Это сделали люди, которые любят рассуждать о соблюдении прав, законности тех или иных действий! Сами же поступают как рэкетиры, бандиты с большой дороги!" – считает Константинов.

Выставка "Крым – золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с февраля по август 2014 года. В ней были представлены в том числе экспонаты из четырех крымских музеев, представляющих культуру скифов, сарматов и готов в Крыму.

После аннексии Крыма украинская власть заявила, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В то же время крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Окружной суд Амстердама 14 декабря решил вернуть в Украину коллекцию "скифского золота".

Национальный музей истории Украины заявил о готовности принять и экспонировать коллекцию.