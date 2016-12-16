Что будет с "ПриватБанком": три варианта развития ситуации

Эксперты подробно рассказали, что может произойти в ближайшее время с банком.

Почему хотят захватить "ПриватБанк"

"ПриватБанк" - это стопроцентный лидер украинской банковской системы. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и привел конкретные цифры.

На долю "Привата" приходится 36% всех размещенных в Украине депозитов физлиц. Доля государственного "Ощадбанка" - всего 15%. Другие банки, в том числе и финучреждения с владельцами из ЕС, безнадежно отстали от "Привата".

Что касается рынка кредитования Украины, то на долю "Привата" приходится 26% всех выданных кредитов в стране, доля государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" — 10% и 6% соответственно. При этом, по данным на 1 июля 2016 года, доля кредитов в портфеле "Ощада" по классификации категории 4 (безнадежные кредиты) составляет 57% от общего количества выданных кредитов, у "Укрэксимбанка" этот показатель более 70%, а в "ПриватБанке" — всего 13%.

- То есть государственные финучреждения находятся в критическом состоянии, - говорит Охрименко. - Их кредитные портфели фактически банкроты. И поэтому правительству приходится постоянно увеличивать капиталы этих структур, чтобы перекрывать убытки за счет денег госбюджета. "Приват" на их фоне выглядит очень привлекательным активом, который всегда есть желание заполучить и иметь доступ к прибыльному большому бизнесу.

На рынке платежных карты Украины "Приват" тоже лидер: около 56% всех платежных карт в стране выпустил именно он. Доля "Ощадбанка" — всего 15%. Около 61% всех банкоматов и 59% всех платежных терминалов также принадлежит "Привату" (на "Ощадбанк" приходится всего 7% банкоматов и 14% платежных терминалов).

- В вопросах новых банковских технологий "Привату" нет равных не только в Украине, но на мировом рынке, - говорит Охрименко. - Только несколько крупных мировых банков могут похвастаться такой же интернет-платформой для осуществления онлайн-платежей. Другие украинские банки безнадежно отстали и не могут составить серьезную конкуренцию. И такая ситуация явно раздражает отдельных лиц, наблюдающих, что один банк умудряется развиваться даже в условиях кризиса.

По мнению экономиста, все разговоры о том, что нужно национализировать "ПриватБанк" вызывают только недоумение. Результаты работы госбанков наглядно демонстрируют, что государство, как руководитель банка, — неэффективный собственник. Любой руководитель госбанка является фактически госчиновинком, которого не интересуют клиенты банка, а тем более его доходность. Для него главное - вовремя отчитаться и выполнить любые указания НБУ или Минфина, даже если эти указания ведут к росту убытков и проблемных кредитов.

- Из всего, что сегодня происходит, явно видно, что высшее руководство страны очень хочет заполучить "ПриватБанк". Время от времени, не без подачи отдельных экспертов и представителей НБУ, можно услышать разговоры, что "Приват" нужно национализировать, так как это будет выгодно для Украины. Но, скорее, это будет выгодно для отдельной группы лиц, находящихся при власти. Уж очень хочется порулить удачным бизнесом на базе "Привата", который имеет реальные активы и может генерировать прибыль, в отличие от других госбанков, которые фиксируют только убытки.

Слухи назвали новое время Х: теперь 20 декабря

Три варианта развития событий на своей странице в соцсети разобрал член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

"Дорогие друзья, давайте еще раз по "ПриватБанку", но у же без шуток, - написал эксперт. - Я смотрю, многие действительно напуганы. Смотрите, какие есть варианты:

Никакой дыры в балансе нет (как утверждает правление) или она маленькая. Нет смысла паниковать. Раз дыры нет - о чем мы тогда говорим? О слухах. Дыра есть, но акционеры ее закрывают. Если это так, то какое дело вкладчику до внутренних проводок банка? Никакого. Дыра есть, и акционеры сдают его государству - по факту банк национализируют. Крупные госбанки у нас неплохо работают. Госбанк сейчас надежнее частного. Тоже нет повода для паники".

Правда, продолжает эксперт, есть риск того, что Игорь Валерьевич поссорится с влиятельными людьми и после ссоры возникнет необходимость недружественной передачи. Но, судя по тем же публикациям в СМИ, по тому, что у Игоря Валерьевича тут бизнеса много, ему тут жить и платить налоги, а у государства нет желания волновать население по пустякам, делаем вывод: смысла ссориться нет.

Сегодня в СМИ звучит новая дата национализации - после 20-го. Виталий Шапран уверен: если уж комментировать эти слухи, то можно сказать так: далеко за 20-е. Дело в том, поясняет эксперт, что если передавать такой банк, его нужно останавливать на недельку, а лучше всего это сделать в новогодние праздники, чтобы не нервировать вкладчиков.

Источник: kp.ua.