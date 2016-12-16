Денежный гороскоп на 2017 год

16.12.2016 14:20

Астролог проекта "Женитьба вслепую" Алексей Котенко составил денежный гороскоп на 2017 год для всех знаков Зодиака для телеканала "1+1". Теперь можно без опаски ждать Нового года, ведь звезды рассказали, кому и как стать богаче, чего остерегаться и где ждать финансовой удачи.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ ОВНА

В январе Овнам не следует быть слишком доверчивыми, чтобы не попасть на крючок мошенника, возможны обманы и вымогательство. Для приобретения недвижимости и других крупных покупок наиболее благоприятный июнь и категорически не подходит июль. Зато в июле можно сделать полезные приобретения в дом, выгодно сдать или снять жилье.

Июнь - прекрасное время для инвестиций, получения большого дохода. На материальную поддержку второй половинки можно рассчитывать в мае, июне, июле. Доходы от творчества, зарубежных связей и обучения вероятны в июне, сентябре, ноябре и декабре.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ ТЕЛЬЦА

В марте вероятно существенное улучшение материального положения и роста заработка. Июнь отметится доходом от преподавательской и сценической деятельности. Для рискованных операций категорически не подходят май и август. Но именно последний месяц лета - наиболее удачный с финансовой точки зрения. Теперь вы можете решить квартирный вопрос. Сделки с недвижимостью будут успешными также в сентябре, ноябре, декабре.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

Весь год будет вполне удачным в финансовом плане, только в феврале стоит остерегаться азартных игр и рискованных операций. В мае деньгами поможет друг, а в июле ожидаются доходы от публичной и педагогической деятельности, проведения курсов.

Если хотите купить машину - сделайте это в августе или сентябре. Этот месяц - лучшее время и для покупки квартиры. Финансовая помощь от близких родственников возможна в мае, августе и сентябре. Доходы от недвижимости, земли, аренды звезды обещают до конца года.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ РАКА

Для приобретения квартиры или дачи наиболее подходящий июнь, а выгодно арендовать или сдать в аренду недвижимость или сделать полезную покупку в дом можно в августе. Большую прибыль от инвестиций в перспективный бизнес, депозитов можно ожидать в августе. В это время можно сделать серьезное приобретение. На материальную помощь партнера можно рассчитывать в августе, октябре и декабре.

Вам придется потратиться на подарки для любимого человека в январе. Зарубежные связи и успешные торговые операции, прибыль от творческих проектов ждут Раков в марте. А вторая половина года - подходящее время для ремонта дома, дачи, квартиры - воспользуйтесь счастливым расположением звезд, чтобы сделать ваше жилье уютным.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ ЛЬВА

В январе доход принесет соавторство, сделки с недвижимостью. В феврале рекомендуется пройти технический осмотр, починить машину. Серьезную прибыль, удачные инвестиции звезды обещают в марте, а вот в апреле не стоит увлекаться азартными играми - проигрыш может быть очень большим. Май и июнь несут потери аварийного характера, в июне также возможные срывы финансовых планов.

Опасность больших проигрышей сохранится в июле, а в августе - не делайте никаких инвестиций и вкладов, чтобы избежать потерь. Счастье вернется к вам в сентябре - можете выиграть на бирже, в казино, а вот октябрь - удачный месяц для торговли. Покупать недвижимость лучше в ноябре или декабре, а автомобиль - в августе.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ ДЕВЫ

Если вы решили приобрести недвижимость в 2017 году, не следует заключать соглашение в феврале или марте, лучше отложить ее до мая-июня, августа или октября. Очень выгодное предложение можно найти в декабре. Для аренды квартиры, покупок для обустройства дома эти месяцы тоже очень благоприятны. Первый квартал окажется наиболее сложным и непредсказуемым в финансовом плане, следует воздержаться от каких-либо расходов и авантюр: риск убытков очень большой.

А вот счастья в рискованных финансовых операциях будет сопровождать Дев в мае и в последнем квартале, уже с сентября. Для больших инвестиций, депозитов и немалых доходов удачный месяц - июнь. Не следует покупать автомобиль в феврале и в мае - покупка окажется невыгодной. На значительную прибыль партнера можно рассчитывать в январе, а также в апреле-июле. Но не исключено, что вашей материальной поддержки в феврале и июле потребует любимый человек.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ ВЕСОВ

С финансовой точки зрения год весьма удачный для Весов. Большой доход, выгодные инвестиции, хороший процент по депозитам ждет вас в январе. В это время можно сделать дорогие и престижные покупки. Ваш партнер обязательно окажет материальную поддержку в феврале, мае, июне. В ноябре можно побаловать себя шопингом, этот период благоприятен для доходов от зарубежных торговых операций, репетиторства, проведение мастер-классов и тренингов.

Воздержитесь от покупки автомобиля в июле и декабре, будьте крайне внимательны в сентябре и октябре, когда возможны кражи из автомобиля. Купить "железного коня" звезды советуют в июне или ноябре. Если актуальным является приобретение недвижимости, можно запланировать соглашение на октябрь, но декабрь - идеальное время для решения квартирного вопроса. В ноябре и декабре можно сделать достаточно ценные покупки для обустройства дома, выгодно арендовать или сдать в аренду квартиру. В это время будут очень успешными торговые операции.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ СКОРПИОНА

Почти весь год Скорпионы будут на гребне финансового счастья - большие доходы возможны в январе, мае, июне, августе, сентябре, ноябре и декабре. Однако в январе и феврале возможна поломка машины, будет необходимый ремонт. В феврале вероятность кражи вещей из машины - будьте внимательны! Хорошее время для покупки машины - сентябрь.

Весна принесет финансовое счастье - в марте шансы выиграть в лотерею, получить большой подарок. Делать ремонт дома или в офисе лучше в апреле, а заводить домашнего любимца - в мае. Храните бдительность в июне - звезды обещают потери от развлечений, игр, валютных спекуляций. Инвестиции будут удачными в августе, ноябре, декабре.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ СТРЕЛЬЦА

В январе самое время решить квартирный вопрос, покупка недвижимости окажется очень удачной. Сдать или снять жилье на хороших условиях можно в апреле или октябре, в июле также существует вероятность, но не такая выгодная. В феврале-марте, мае и июле многим Стрельцам придется лихорадочно искать дополнительный заработок, чтобы как-то закрыть возникшие проблемы с финансами.

Проявив усердие и креативность, удастся залатать дыры в бюджете. Хороший доход от обучения и преподавания можно получить в сентябре - ноябре. Приобретениями для дома, обновлением гардероба, покупкой техники лучше заняться в августе, октябре и декабре. А на большой доход стоит рассчитывать лишь в конце года, когда вашу трудолюбие будет достойно вознагражден.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ КОЗЕРОГА

Год пройдет под знаком финансовой стабильности, но надо остерегаться штрафов, денежных авантюр и краж. Особую бдительность важно проявлять в июле и в декабре. Если хотите купить новую машину или отремонтировать ту, что есть, - сделайте это в марте! Август будет лучшим временем для инвестиций и банковских вкладов, а вот февраль и апрель - для аренды недвижимости. Велика вероятность материальной помощи от близких родственников в феврале и в мае, от зарубежных партнеров - в сентябре.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ ВОДОЛЕЯ

В целом, на Водолеев ждет год материальной стабильности. Сложными окажутся только июнь, август и сентябрь, когда расходы могут существенно превысить доходы: летом - через финансовые авантюры и рискованные операции, а осенью - через непредвиденные проблемы у партнера. Подстрахует свои возможности в это время.

Большие доходы вероятны в январе и в марте. Инвестиции, депозиты окажутся весьма выгодными. Можно позволить себе сделать большие и престижные покупки. Партнер сможет оказать финансовую поддержку в марте. В мае или октябре звезды советуют приобрести автомобиль.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ДЛЯ РЫБ

Запланированный кредит или деньги под проект лучше брать в январе. Февраль и март - время, когда следует решать финансовые вопросы. С апреля начинаются финансовые успехи: возможно неоднократное повышение зарплаты, появление других благ (например, личного авто), появится оригинальная возможность дополнительного заработка.

Помимо роста зарплаты, и летом, и осенью можно рассчитывать на финансовую помощь близких и дальних родственников, государственную помощь и помощь на предприятии.

Источник: kp.ua.