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Грипп в Украине: как уберечься от болезни
По прогнозам Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний, в этом сезоне гриппом переболеет 8 млн украинцев, то есть каждый пятый.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине зимой этого года будут циркулировать те же штаммы гриппа, что и в 2015 году.
По состоянию на 14 декабря, эпидпорог превышен в 11 областях Украины и Киеве. В Черновицкой области порог превышен в 2,4 раза, в Полтавской – в два раза, в Днепропетровской – в 1,7 раза. Наивысшие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированы в Черновицкой области – 1433,5 заболевших на 100 тыс. человек, меньше всего в Закарпатской – 359,9 на 100 тыс. человек. В этом сезоне уже зарегистрировано 3 смертельных случая. Школы в Киеве и областях закрывают на период карантина. Каким будет этот сезон гриппа и стоит ли делать вакцинацию, узнавал сайт "Сегодня.ua".
Прогнозы медиков
По прогнозам Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний, в этом сезоне гриппом переболеет 8 млн украинцев, то есть каждый пятый. В этом году в Украине будут циркулировать три штамма: А/California/7/2009 он же свиной грипп, A/Hong Kong/4801/2014 – птичий грипп и вирус гриппа B/Brisbane/60/2008.
"Учитывая высокую изменчивость вирусов гриппа, вероятное циркулирование по Украине, ухудшение социально-экономической ситуации, в новом сезоне можно ожидать увеличения количества заболевших до 8 млн человек", – отмечают в Центре по контролю и мониторингу заболеваний.
По словам директора Киевского центра клинической иммунологии Олега Назара, украинцы уже привыкли к этим штаммами гриппа, и масштабных серьезных обострений ожидать не стоит.
"Они в Украине циркулируют уже три года подряд. Часть людей уже переболели, кто-то вакцинировался. А птичий грипп уже в Украине давно, к нему украинцы имеют достаточно стойкий иммунитет", – рассказывает Олег Назар.
Стоит отметить, в прошлом сезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,8 млн украинцев что на 12% больше сезона 2014-2015.
"В 2015-2016 годах диагностировали 733 случая тяжелой острой респираторной инфекции, из них 53,3% с летальным исходом, в том числе пять детей в возрасте до 17 лет", – отмечают в Украинском центре гриппа и ОРВИ.
Кто рискует подхватить грипп
Первыми подхватить грипп рискуют украинцы со слабым иммунитетом и те, чья деятельность связана с контактом со значительным количеством людей. Среди профессиональных групп риска медработники – они в обязательном порядке проходят вакцинацию, учителя и воспитатели, продавцы и водители общественного транспорта. К категории населения со слабым иммунитетом относятся дети, особенно до пяти лет, беременные, пожилые, а также люди с лишним весом, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Вакцинация: за и против
За последние пять лет количество украинцев, которые вакцинировались от гриппа, упало в три раза. Если в 2010 году прививку делали 1,3% украинцев, то в 2015-м – всего 0,3%. Вместе с этим участились смертельные случаи – больше, чем в пять раз: с 65 в 2015 году до 366 в текущем. Такая ситуация связана с мифами вокруг вакцин, из-за которых украинцы стали бояться прививок и отказываться от них. При этом врачи отмечают: вакцины нового поколения вполне безопасные, а больше шансов умереть от гриппа, чем от вакцины.
"Вакцины, которые используются сегодня, безопасны. В их составе не вирус как таковой, а его поверхностные структуры, которые не вызывают вакцинассоциированного заболевания. Если есть аллергическая реакция на составляющие вакцины – то есть на яичный белок, может быть реакция в виде крапивницы. Но перед тем как кого-то вакцинируют, проводят обследование", – отмечает Олег Назар.
По его словам, среди умерших от гриппа как раз те, кто не вакцинировался, поскольку именно усложненный грипп может вызвать летальный исход в людей со слабым иммунитетом.
"Если у человека проблемы с сосудами или сердечная недостаточность, развитие воспалительной реакции может вызвать смертельные последствия, но все равно причиной смерти будет указан грипп. Если человек болен или пожилого возраста, может быть летальный исход", – добавляет директор Киевского центра клинической иммунологии.
Среди распространенных мифов и то, что вакцины не дают никакого эффекта. Но врачи отмечают, что вакцина начинает действовать через неделю и продолжает влиять от девяти месяцев до года, поэтому рекомендуется вакцинироваться каждый сезон.
Вакцинирование является самым эффективным способом борьбы с гриппом, убеждены медики. А одна вакцина в год может уберечь и деньги, и здоровье. Ее стоимость для взрослого составляет примерно 200 грн. Только вот делать прививку могут только медучреждения, у которых есть лицензия. Противопоказаниями при вакцинировании являются: аллергия на куриный белок, ранее перенесенная острая полинейропатия, признаки ОРВИ и аллергический ринит у детей.
"Вакцинироваться можно только в кабинете прививок, поскольку медицинское учреждение должно иметь лицензию на вакцинирование. Просто купить вакцину и уколоть ее себе – нельзя, поскольку необходим осмотр врача во избежание усложнений", – отмечает Олег Назар.
В Министерстве здравоохранения отмечают, на сегодня в Украине зарегистрированы и разрешены такие вакцины для профилактики гриппа с обновленным штаммовым составом: "Ваксигрипп сплит" (Франция), ДжиСи Флю (Корея). Пока что эти вакцины проходят контроль в Государственном экспертном центре.
Как уберечься от гриппа
Грипп передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями при тесном контакте с заболевшим человеком. В Минздраве был разработан перечень рекомендаций, которые помогут не заболеть:
- избегать контакта с людьми, у которых есть проявления болезни;
- если у человека есть симптомы гриппа, необходимо находиться от него на расстоянии не меньше двух метров;
- ограничить посещения мест большого скопления людей;
- часто проветривать помещения;
- часто мыть руки с мылом;
- не прикасаться к глазам, носу или рту немытыми руками;
- избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
- прикрывать нос и рот при чихании и кашле одноразовой салфеткой, которую после использования сразу же нужно выбросить;
- полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления;
- избегать переохлаждения.
Симптомами заболевания являются:
- резкое повышение температуры тела до более, чем 38 градусов;
- головная боль;
- боль в горле;
- кашель;
- насморк или заложенность носа;
- боль в мышцах;
- в отдельных случаях рвота и понос.
При возникновении этих симптомов следует обязательно проконсультироваться с врачом. Но в разгар эпидемии следует вызывать врача на дом – поликлиники в это время могут стать еще одним источником заражения.
Есть ряд симптомов, при возникновении которых следует срочно вызвать скорую помощь:
- сильная бледность или посинение лица;
- усложнение дыхания;
- высокая температура тела, которая долго не падает;
- многократная рвота или испражнения;
- чрезмерная сонливость или возбужденность;
- боли в грудной клетке;
- примеси крови в мокроте;
- снижение артериального давления.
Вылечить грипп могут только препараты с доказанной эффективностью, которые прекращают размножение вируса в организме. Также могут помочь препараты, которые смягчают симптомы – жар, насморк, боль в горле, кашель, головную боль и боль в мышцах.
При этом, в Минздраве предупреждают, что антибиотики, гомеопатические препараты, иммуностимуляторы и иммуномодуляторы, а также народные средства вылечить грипп не помогут.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, лечение, ОРВИ
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