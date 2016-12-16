Паулу Фонсека: "Шахтер" и "Динамо" могли бы бороться за чемпионство в Португалии"

16.12.2016 12:25

Главный тренер "Шахтера" в интервью для "Профутбола" рассказал об усилении в зимний период, перелетах команды и отношении к арендованным игрокам.

- В Португалии на данный момент более конкурентный чемпионат, чем в Украине. Как минимум три команды постоянно борются за чемпионство. Вы довольны развитием своей карьеры?

- Быть в Украине – это огромный опыт для меня и шаг вперед. Быть тренером "Шахтера" – это большая привилегия. Не только для меня, но и для любого другого тренера. Не каждый может сюда добраться. Чемпионаты Украины и Португалии – абсолютно разные.Могу сказать точно, что "Шахтер" и "Динамо" могли бы бороться за чемпионство в португальском чемпионате. Тут есть разница в командах, которые чуть слабее лидеров. Вот они в Португалии немного сильнее. Тут практически все команды закрываются в обороне. В Португалии такое случается крайне редко. И для нас большая сложность – играть с командами, которые строят автобус в своей штрафной площадке. Как бы там ни было, у нас получается проходить эту оборону и выигрывать, что не является легким сценарием в футболе.

- Наверно самая большая проблема "Шахтера" – очень большое количество перелетов…

- Понятно, что это непростая ситуация. Это очень утомляет. Также неприятно, что мы часто играем без наших болельщиков. Но я не могу жаловаться. Потому что, когда я переходил в "Шахтер", я знал, что меня ждет. То, что постоянно придется путешествовать – мы были к этому полностью готовы. Если мы станем чемпионами, наша работа будет оцениваться еще выше. Победа будет еще слаще и вкуснее.

- Пытаетесь ли вы каким-то образом нивелировать эту проблему?

- Единственное, что я могу сделать – проводить как можно меньше времени на выезде. Прилетать вечером за день до матча и после игры сразу лететь назад. У всех игроков есть семьи, личная жизнь. Конечно, им надо побыть дома как можно дольше. Мы и так много времени вместе проводим. Если бы мы еще по три дня заезд делали, у игроков вообще не было бы времени на личное.

- "Шахтер" давно никого не покупал. Планируете ли вы активное трансферное окно?

- Очень доволен теми игроками, которые уже есть в наличии. Я не из тех людей, которые любят проводить большие изменения посреди сезона. Поэтому большого количества трансферов не увидите точно.

Возможно, максимум приобретем одного игрока

Но это пока на рассмотрении – больше по этому поводу я ничего сказать не могу.

- Может, намекнете какая позиция вас интересует?

- Это пока секрет!

- У вас большая конкуренция на всех позициях в команде. Но кажется, есть один практически безальтернативный футболист. Левый защитник Исмаили. Хотите создать ему конкуренцию?

- Я понимаю, что вы сейчас пытаетесь узнать, на какую позицию мы ищем игрока. Но могу сказать вам точно, что это не левый крайний защитник. По поводу конкуренции… Можно говорить о Матвиенко, который очень неплохо себя проявил в матче против "Браги". Он может быть альтернативой на этой позиции. Также мы прекрасно помним о Марсио Азеведо. Он был травмирован достаточно долго. Но сейчас он потихоньку восстанавливается и возвращается в команду. Думаю, с начала следующего года он будет сильным конкурентом на позиции левого защитника.

- Еще одна позиция, на которой приходилось часто проводить ротацию – нападающий. Вы довольны тем комплектом форвардов, которые есть сейчас?

- Наш главный нападающий – Факундо Феррейра. Вы его видели в большинстве матчей. К сожалению, у него случались травмы. Поэтому мы проводили ротации. Ставили Борячука, Эдуардо. Борячук – это молодой игрок, в которого мы верим, который прибавляет, все больше и больше отдается работе. Именно поэтому проводятся такие изменения в составе от матча к матчу (примечательно, что Фонсека ничего не сказал про Селезнева – прим. авт.).

- Хотелось бы услышать более подробную характеристику Борячука. Насколько вас устраивают темпы его развития?

- Очень верю в Борячука. Но надо понимать, что он еще очень молодой. Молодым игрокам намного легче играть на других позициях, нет таких сложностей. Нападающий должен как никто приобрести свой собственный опыт. Форварды обычно раскрываются спустя некоторое время. Нужно выждать, продолжать работать с ним, и со временем он будет достойным игроком стартового состава "Шахтера". Мы делаем на него большие ставки.

- В последнее время все больше новостей о возможном переходе вашего капитана Дарио Срны в "Барселону". Это правда?

- Действительно, у меня есть информация, что "Барселона" заинтересована в Дарио Срне. Как я хочу это прокомментировать? Надеюсь, что Дарио останется с нами.

- Вы будете с ним говорить по этому поводу?

- Ми достаточно часто разговариваем с Дарио. И он прекрасно понимает, что я думаю по этому поводу. Нам нечего прятать друга от друга.

- Как и раньше, сейчас игра "Шахтера" базируется на бразильской полузащите. Но рядом с ними засверкал украинец Коваленко. Доказывает ли это, что и украинские креативные полузащитники могут играть и быть лицом команды в атаке?

- Безусловно, Коваленко – очень талантливый игрок. И возможно, через какое-то время он станет лучшим футболистом Украины. Я в этом не сомневаюсь. Вы правы – конкуренция очень большая. На его позиции могут сыграть и Дентиньо, и Тайсон. Они тоже могут дать мне определенные игровые гарантии. Но сейчас самую большую ставку я делаю именно на Коваленко…

У меня очень большой выбор перед каждым матчем. Практически все ребята взаимозаменяемы. Это меня очень радует. Они все готовы выходить и играть. Например, центр защиты. Какую пару поставить? И та, и другая дают прекрасный ответ. Еще примеры… Когда не играет Дарио, на поле Бутко, и разницы в футболе мы не видим. Мне очень сложно выбирать между Максом Малышевым и Тарасом Степаненко. Между Дентиньо, Коваленко и Тайсоном. Или из трех – Тайсона, Бернарда и Марлоса – выбрать двоих. Очень тяжело. Но это прекрасно, что в команде такая конкуренция.

- Вы своими глазами увидели многих украинских футболистов за эти полгода. Ваши впечатления? Как вы считаете, насколько недооценивают этот рынок?

- В Украине действительно очень много талантливых футболистов. Небольшая проблема – в тактике. Тут есть куда расти. Если мы будем учить их с самого детства, во всех академиях будет углубленное изучение тактики, то со временем украинский рынок станет больше и интереснее. Тем более, у ребят большое желание учиться – я это вижу.

- Как происходит ваше взаимодействие с Академией? Вы постоянно на контакте? Смотрите все матчи молодежных команд?

- По мере возможностей я слежу за Академией, за дублем. Но не всегда получается. Ничего не поделаешь, у нас бывает по три перелета в неделю! Часто молодые игроки основы выступают за молодежную команду. Например, завтра Танковский и Матвиенко будут играть за дубль (имеется в виду игра молодежных команд "Динамо" и "Шахтера") во время нашей тренировки. Опять же, не будет возможности посмотреть воочию, как ребята себя покажут. Но мы стараемся, когда есть любая свободная минута, поддерживать контакт.

- Как вы думаете, какой крайний срок, когда молодой футболист должен перейти в первую команду?

- Когда у тебя есть талант, у тебя нет возраста. И на это не стоит обращать внимания. Понятно, что молодым игрокам может не доставать опыта. Точной цифры нет. Понятно, что ребята почувствуют большую разницу, когда перейдут в первую команду. Но они могут достаточно быстро адаптироваться, придти в себя. Считаю, что эти вопросы надо решать до 23 лет. Не позже.

- Вы не любите говорить о судействе. Но в Украине пришлось. Что было причиной?

- Я очень уважаю работу арбитров. После матча каждый может зайти в интернет, включить телевизор или прочитать журнал, и посмотреть, что там было в матче. Арбитру же надо реагировать и принимать решение мгновенно. И это непросто.

Я стараюсь никогда не комментировать работу судей. Но до того момента, когда я явно чувствую, что меня пытаются обмануть. Этого я не воспринимаю.

И тогда пытаюсь показать людям: "Эй, внимание, мы не спим! Ми все прекрасно понимаем. И все видим". Вообще, в Украине хорошее судейство. Но случается, и два раза у меня было желание сказать про то, что хотят сыграть против нас. И всегда, когда это будет происходить, я буду про это говорить!

- Если конкретизировать, то в том же матче с "Карпатами" про ошибки судьи говорили обе команды.

- Да, в матче с "Карпатами" обе команды были правы в своих претензиях к арбитражу. Но, хочу уточнить, что я не указывал на ошибки (!) судьи. Ошибки случаются у всех. И это надо понимать и прощать. Тут же было явно видно, что "Шахтеру" пытались насолить. Я не позволю это делать. Никогда. Хотел показать, что мы все замечаем. Мы уважаем работу арбитров, но мы внимательны. Футбол красив, когда есть уважение, и все делается честно. Когда команда плохо играет, ее можно критиковать? Судья – такой же участник матча. Почему его критиковать нельзя?

- Еще один проблемный вопрос: возможность участия арендованных футболистов в матчах против своих команд. У вас уже была горячая дискуссия по этому поводу с главным тренером "Зари" Юрием Вернидубом.

- Ни в коем случае не хочу создавать проблему. Я уже говорил: уважение превыше всего. Не совсем понял поведение тренера "Зари" после матча. Возможно, это было не совсем уместно. Ведь все прекрасно знали, как будет проводиться этот матч. Все было решено заблаговременно. Но ни в коем случае не хочу никаких конфликтов. Очень уважаю "Зарю" и ее тренера.

- Возможно, стоит решить этот вопрос законодательно? Например, в еврокубках УЕФА не дает возможности запретить арендованному сыграть против своей команды. В той же Англии – наоборот, арендованные такие игры автоматически пропускают.

- И в Португалии есть такая норма. Чтобы защитить своих игроков. Пример! Представьте, чтобы Соболь сыграл против нас. И нечаянно забил бы в свои ворота, либо заработал пенальти. Чтобы про него говорили? Украине нужен такой закон. Надо задуматься, чтобы игроки не чувствовали себя виноватыми и не было бы разговоров по этому поводу.

- Но есть другой пример. Тибо Куртуа сыграл против "Челси" в Лиге чемпионов. И лондонцы не смогли ему запретить.

- Я не знаю – это дело выбора. Но мое мнение – они не должны играть, должна быть защита самих футболистов.

- То есть, вы и дальше будете занимать жесткую позицию, чтобы арендованные игроки "Шахтера" за "Зарю" против вашей команды не играли?

- Пока я руковожу командой, ни один наш арендованный игрок не сыграет против "Шахтера".

- Вы очень открытый человек, и в то же время оставляете впечатление достаточно жесткого, может быть даже авторитарного тренера. Кто вы на самом деле? Тренер-диктатор или демократ?

- (улыбается) Конечно, я демократ. Не признаю ни одного типа диктатуры.

Люблю показывать хорошее настроение, улыбаться, быть открытым.

Хочу, чтобы ребята на поле хорошо себя чувствовали. Если ты в хорошем настроении – больше можешь отдать. Но! Я – фанат дисциплины! Можем смеяться, можем шутить, но когда наступает время работы, должны быть сфокусированными на сто процентов. В Португалии есть пословица: "Работа – это работа. Коньяк – это коньяк". Когда мы работаем, должны быть полностью сконцентрированными. После этого – возможно все. И шутки, и улыбки.

Источник: sport.segodnya.ua.