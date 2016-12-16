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Стало известно, зачем Ванесса Паради приезжала в Киев
16.12.2016 07:55
Фильм создается в копродукции Украины, Литвы и Франции и является победителем конкурсного отбора Госкино.
Французская актриса Ванесса Паради приехала в Киев ради съемок в кино. Эту информацию подтвердили сайту ТСН.uа собственные источники.
По данным издания, актриса приняла участие в съемках ленты литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".
Отмечается, что фильм создается в копродукции Украины, Литвы и Франции и является победителем конкурсного отбора Госкино. Съемки будут проходить не только в Украине, но и Польше и Литве.
Премьера фильма запланирована на 2017 год.
Источник: www.segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Киев, кино, Ванесса Паради, актриса
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