Стало известно, зачем Ванесса Паради приезжала в Киев

16.12.2016 07:55

Фильм создается в копродукции Украины, Литвы и Франции и является победителем конкурсного отбора Госкино.

Французская актриса Ванесса Паради приехала в Киев ради съемок в кино. Эту информацию подтвердили сайту ТСН.uа собственные источники.

По данным издания, актриса приняла участие в съемках ленты литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".

Отмечается, что фильм создается в копродукции Украины, Литвы и Франции и является победителем конкурсного отбора Госкино. Съемки будут проходить не только в Украине, но и Польше и Литве.

Премьера фильма запланирована на 2017 год.

Источник: www.segodnya.ua.



