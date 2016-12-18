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Гройсман решительно отменил поездку в Брюссель. Стали известны причины этого

18.12.2016 16:00
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Гройсман решительно отменил поездку в Брюссель. Стали известны причины этого

По итогам заседания совета, стороны планировали подписать ряд двусторонних документов. Участие Владимира Гройсмана ожидалось завтра 19 декабря. Планировалось, что премьер-министр Украины прилетит в Брюссель для того, чтобы быть участником третьего заседания совета ассоциации Украина – ЕС, пишет dialog.ua.
Источник в правительстве Украины накануне визита Гройсмана в Бельгию сообщил, что премьер-министр принял решение об отмене своего визита. Вместо Владимира Гройсмана делегацию Украины на встрече возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.
Напомним, что скорей всего отмена поездки может быть связана с проведением заседания Кабмина по национализации "ПриватБанка", которое решили срочно и неожиданно для многих созвать на вечер 18 декабря.
Оно пройдет после 20.00.



Теги: Донбасс, Брюссель, поездка, Гройсман
 
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