Гройсман решительно отменил поездку в Брюссель. Стали известны причины этого

18.12.2016 16:00

По итогам заседания совета, стороны планировали подписать ряд двусторонних документов. Участие Владимира Гройсмана ожидалось завтра 19 декабря. Планировалось, что премьер-министр Украины прилетит в Брюссель для того, чтобы быть участником третьего заседания совета ассоциации Украина – ЕС, пишет dialog.ua.

Источник в правительстве Украины накануне визита Гройсмана в Бельгию сообщил, что премьер-министр принял решение об отмене своего визита. Вместо Владимира Гройсмана делегацию Украины на встрече возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Напомним, что скорей всего отмена поездки может быть связана с проведением заседания Кабмина по национализации "ПриватБанка", которое решили срочно и неожиданно для многих созвать на вечер 18 декабря.

Оно пройдет после 20.00.