Фонд Бориса Колесникова и ХК Донбасс поздравили 58 000 детей Донбасса с Днем Святого Николая

19.12.2016 21:40

19 декабря официальные делегации Фонда и хоккейного клуба "Донбасс" посетили учебные заведения донбасского региона, где вручили детям и педагогам сладкие наборы.



В рамках акции подарки получили 58 000 детей из 150 школ, детских домов и интернатов Дружковки, Константиновки, Краматорска, Николаевки, Покровска, Славянска, Святогорска, а также Покровского и Константиновского районов.



"Для нашего клуба и Фонда большая честь поздравить наших маленьких друзей с самым светлым праздником – Днем Святого Николая. Думаю, что все проблемы взрослых ни в коем случае не должны касаться детей, потому что они дети всего лишь один раз.



Поэтому в этот замечательный праздник хочу пожелать, чтобы у них все сложилось. Чтобы они выросли успешными, здоровыми, счастливыми детьми. Они и есть будущее нашей страны", – сказал Борис Колесников.

Уже по традиции в поздравительные делегации вошли хоккеисты первой команды. И если нападающий Виктор Захаров частый гость подобных акций и уже поздравлял детей в канун новогодних праздников в 2015-м, то нынешний капитан "Донбасса" Александр Победоносцев, выражаясь хоккейной терминологией, отметил дебют.



"Рад стать частью этого большого, светлого детского праздника, организованного Фондом при поддержке хоккейного клуба "Донбасс". Хочется, чтобы сегодняшнее настроение, с которым дети пришли на встречу, выступали и дарили нам подарки они сохранили на весь будущий год. По-настоящему приятно видеть искорки в детских глазах, которые еще не обременены взрослыми проблемами. Пусть в их жизни счастья и радости будет как можно больше", – поделился впечатлениями Александр Победоносцев.

"Большая честь принимать участие в таких благотворительных акциях, организованных Президентом нашего клуба Борисом Викторовичем. За один день заряжаешься положительными эмоциями на долгое время, – поддержал своего партнера по команде Виктор Захаров.



– Признаться, когда поздравляю детей, волнуюсь больше, чем перед матчами. У ребят горят глаза, мы видим их счастливые улыбки, слышим смех. Это очень приятно. Очень понравились все выступления школ. Видно, что детки готовились и для них наш приезд и поздравления с днем Святого Николая – самый настоящий праздник".



В восторге от сегодняшней акции остались и представители школ, в частности директор УВК "Общеобразовательной школы I ступени – детского сада №3" Татьяна Шевцова.

"В нашем учебном заведении уже стало доброй традицией праздновать день Святого Николая и уже несколько лет мы получаем подарки от Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс", – сказала в общении с клубной пресс-службой Татьяна Михайловна. – Поэтому от имени учеников, родителей и преподавателей, я выражаю искреннюю благодарность Борису Викторовичу за праздничное настроение, которое он ежегодно дарит детям донбасского края".



Отметим, что благотворительный Фонд и хоккейный клуб "Донбасс" систематически реализуют программы, направленные на поддержку детей Донецкого региона. В их числе – поздравление первоклассников с Первым сентября и Новым годом.

Источник: hcdonbass.com.