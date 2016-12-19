Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Футбол: "Наполи" может купить защитника "Динамо" Виду

19.12.2016 11:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Футбол: "Наполи" может купить защитника "Динамо" Виду

Хорвата хотят видеть в Италии.

Защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Дамагой Вида может зимой стать игроком итальянского "Наполи", сообщает Spazio Napoli.

Неаполитанский клуб уже начал переговоры с киевлянами о трансфере хорвата. Учитывая, что контракт Виды с "Динамо" заканчивается через год, продажа защитника выглядит вполне реальной.

Добавим, что кроме "Наполи" Видой интересуются "Торино" и "Фиорентина".

 

Источник: 112.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх