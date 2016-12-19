Футбол: "Наполи" может купить защитника "Динамо" Виду

Хорвата хотят видеть в Италии.

Защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Дамагой Вида может зимой стать игроком итальянского "Наполи", сообщает Spazio Napoli.

Неаполитанский клуб уже начал переговоры с киевлянами о трансфере хорвата. Учитывая, что контракт Виды с "Динамо" заканчивается через год, продажа защитника выглядит вполне реальной.

Добавим, что кроме "Наполи" Видой интересуются "Торино" и "Фиорентина".

Источник: 112.ua.