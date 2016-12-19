Эксперты нашли причину загрязнения питьевой воды

19.12.2016 11:55

Ученые из всего мира разыскивают способ решения проблемы загрязнения питьевой воды.

Специалисты нашли причину загрязнения питьевой воды. Ученые заявили, что это из-за недостачи селитры.

Показатели нитратов в питьевой воде чрезмерно высокие, заявили эксперты. В отдельных случаях они могут быть до шести мг/л.

Дефицит селитры повлек загрязнение питьевой воды из-за отсутствия контроля над «металлами». Огромное количество нитратов может произвести химические сокращения на металлы.

Такие вещества окрашены в коричневый цвет, что является опасностью для человечества. На сегодняшний день ученые из всего мира разыскивают способ решения проблемы загрязнения питьевой воды.

Источник: comments.ua.