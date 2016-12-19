Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперты нашли причину загрязнения питьевой воды

19.12.2016 11:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты нашли причину загрязнения питьевой воды

Ученые из всего мира разыскивают способ решения проблемы загрязнения питьевой воды.

Специалисты нашли причину загрязнения питьевой воды. Ученые заявили, что это из-за недостачи селитры.

Показатели нитратов в питьевой воде чрезмерно высокие, заявили эксперты. В отдельных случаях они могут быть до шести мг/л.

Дефицит селитры повлек загрязнение питьевой воды из-за отсутствия контроля над «металлами». Огромное количество нитратов может произвести химические сокращения на металлы.

Такие вещества окрашены в коричневый цвет, что является опасностью для человечества. На сегодняшний день ученые из всего мира разыскивают способ решения проблемы загрязнения питьевой воды.

 

Источник: comments.ua.

 

 



Теги: Донбасс, вода, ученые
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх