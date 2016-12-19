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Украинский баскетболист отметился уникальным достижением

19.12.2016 07:38
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Украинский баскетболист отметился уникальным достижением

Защитник БК Запорожье Виталий Быков в матче первой Лиги оформил квадрупл-дабл.

Виталий Быков, не проходящий в состав первой команды БК Запорожье, выступает в Первой Лиге за БК Запорожье-2. Выстпление Быкова в последнем матче команды занесет его в историю украинского баскетбола.

В поединке против Краматорска Быков отметился так называемым квадрупл-даблом, собрав свыше 10 пунктов в четырех статистических категориях. На счету 20-летнего защитника 14 очков, 13 подборов, 11 передач и 12 перехватов.

В официальных соревнованиях в Украине за последние 5 лет подобным сумела отличиться лишь Алина Якупова – лидер женской сборной.

Отметим, что это явление является крайне редким и во всем мире. Например, в НБА последний подобный случай был зафиксирован в 1994 году, когда квадрупл сделал центровой Сан-Антонио Дэвид Робинсон. Всего же в сильнейшей баскетбольной лиге мира квадруплы были зафиксированы всего четыре раза. 

 

Источник: korrespondent.net.



Теги: Украина, Донбасс, спорт, баскетбол
 
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