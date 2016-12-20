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Балчун анонсировал подорожание билетов «Укрзалізниці»
В предстоящем 2017 году в Украинском государстве станет дороже пользоваться услугами ж/д транспорта, так как украинцев ожидает поднятие цен на билеты, о чем заявил Войцех Балчун, возглавляющий «Укрзалізницю», в ходе своего разговора с «Укринформом».
Как информирует replyua.net, Балчун прокомментировал подорожание стоимости услуг железнодорожного транспорта в Украине так: «Иного выхода просто нет, ведь в вакууме мы не проживаем. В 2014 году был осуществлен последний пересмотр цен». Согласно его словам, на протяжении последних трех лет анализ дал возможность увидеть, что в стране инфляция находится на более высоком уровне, нежели прогнозируемая. В результате такого хода событий, ведомству просто необходимо поднять цены, особенно беря к вниманию то, что большая часть перевозок пассажиров происходит по льготным ценам.
Руководитель «Укрзалізниці» пояснил при этом: «Вследствие мы столкнулись с огромным кризисом в вопросе возвращения или же компенсаций со стороны властей льготных проездов». Согласно информации Балчуна, ведомство уже направило свои предложения по повышению цен в Мининфраструктуры.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, билеты, Укрзализниця, подорожание
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