БЕЗ ПАНИКИ! ПриватБанк загрузил наличными 7 тысяч банкоматов

20.12.2016 12:50

В НБУ уверяют, что вчера население сняло с банкоматов меньше денег, чем в предыдущие дни.

Служба инкасации ПриватБанка обеспечивает своевременное пополнение банкоматов сети. Паники среди населения нет. По информации пресс-службы финучреждения, накануне в полном объеме было загружено более 7 тысяч банкоматов ПриватБанка.

"Вчера НБУ поддержал банк ликвидностью на сумму 15 млрд гривен, сегодня банк продолжит инкассацию банкоматов. Все владельцы карточных счетов банка смогут получать наличные", – заявил первый зампредседателя НБУ Яков Смолий.

Он отметил, что по итогам вчерашнего переходного дня объемы снятия наличных по картам ПриватБанка в банкоматной сети даже снизились по сравнению с предыдущими.

"Это говорит о том, что риск возникновения паники минимизирован. На сегодняшний день карты ПриватБанка обслуживаются банкоматными и постерминальными сетями всех банков", – отметил Смолий.

Источник: korrespondent.net.