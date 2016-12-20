Financial Times связала ПриватБанк с эскалацией на Донбассе

20.12.2016 11:14

За национализацией ПриватБанка последовало резкое обострение на Донбассе.

Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times, передает Politeka.

Издание, между тем, напоминает, что владелец группы «Приват» Игорь Коломойский играл ведущую роль в подавлении сепаратизма в Днепре и области два года назад, став после этого председателем облгосадминистрации.

«Уволенный в 2015 году из-за размолвки с Порошенко, он по большей части хранил молчание на фоне неопределенности из-за будущего его банка», — говорится в статье.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, сказали FT, что надлежащая национализация ПриватБанка является условием для обеспечения дальнейших миллиардных выплат в рамках программы финансовой помощи МВФ.

Кроме того, отмечается, что главу Нацбанка Валерию Гонтареву хвалили на Западе за закрытие более 80 «банков-зомби» за последние годы, которые якобы были вовлечены в различные махинации, включая отмывание денег.

«Ее действия, однако, сильно критикуют на родине за подрыв кредитования в хрупкой экономике. Самые громкие критики поддерживаемой МВФ очистки банковского сектора – зачастую популистские оппозиционные партии и владельцы других банков, которые были ликвидированы», — утверждается в материале.

Как писала Politeka, 18 декабря, боевики наступили на позиции украинских военных в Светлодарской дуге. В результате боев погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 — контужены или травмированы.

Террористы вели огонь из населенных пунктов Дебальцево, Углегорск и Калиновка. Целью наступления было продвижение в сторону Луганского (Донецкая область) и захват стратегически важных объектов. Информации о пленных боевиках нет. На данный момент ситуация на Светлодарской дуге спокойная.

Напомним, на заседании правительства 18 декабря ПриватБанк национализировали — передали в стопроцентную собственность государства.

Источник: politeka.net.