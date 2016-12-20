ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных перебоев в работе "Приватбанка"

20.12.2016 22:00

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заверил, что ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных проблем в работе "Приватбанка".





Государственная фискальная служба не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных перебоев в работе "Приватбанка". Об этом УННсообщили в пресс-службе ГФСУ.

"На сегодняшний день в обществе вызывает беспокойство ситуация, которая сложилась в связи с работой" Приватбанка "относительно перечисления налоговых обязательств в бюджеты, что в свою очередь может повлиять на выполнение обязанностей по уплате налогов. Однако ГФС со своей стороны хочет успокоить налогоплательщиков. Ведь в соответствии с пунктом 129.6 ст. 129 Налогового кодекса Украины за нарушение срока зачисления налогов в бюджеты по вине банка несет ответственность именно этот банк ", - заявил глава ведомства.

В частности, банк уплачивает пеню за каждый день просрочки, включая день уплаты, и штрафные санкции в размерах, установленных Налоговым Кодексом, а также в соответствии с законодательством, несет другую ответственность за нарушение порядка своевременного и полного внесения налогов, сборов, платежей в бюджет или государственный целевого фонда.

"Таким образом, ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных перебоев в работе банков", - подчеркнул Р.Насиров.

Налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременное или перечисление не в полном объеме налогов, сборов и других платежей в бюджеты и спецфонд, включая начисленную пеню или штрафные санкции. В случае начисления плательщику таких штрафов и пени, плательщик должен обратиться в контролирующий орган и подать оригиналы или копии платежных поручений.



Источник: Информационное агентство «Вчасно».