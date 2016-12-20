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Государственный "ПриватБанк" заморозил на счетах деньги юридических лиц
Национализированный "ПриватБанк" временно заморозил средства юридических лиц, которые поступили на счета до 19 декабря. Те средства, которые поступили после 19 декабря, использовать можно.
Об этом говорится в сообщении "Приватбанка" в онлайн-системе "Приват24 для бизнеса":
"Информируем Вас о том, что все операции, включая те, что были ранее приостановлены по счетам и картам корпоративных клиентов, начиная с 09:00 20.12.2016 г. обслуживаются в следующем режиме:
– проведение расходных операций со счетов и карт допускается в пределах сумм, превышающих остаток на этих счетах по состоянию на утро 19.12.2016 г.;
– все кредитные лимиты на счетах, овердрафты, лимиты гарантированных платежей и бизнес-рассрочки обнулены или снижены до уровня задолженности (при ее наличии);
– все прибыльные операции (поступление средств) обслуживаются без ограничений. Например, остаток на счете по состоянию на утро 19.12.2016 г. составлял 100.000 грн. Эта сумма становится "неснижаемым остатком". Допустим, с этого момента на счет поступали входящие платежи (от контрагентов, возмещение по эквайрингу, выручка и тому подобное) на общую сумму 50.000 грн. и остаток теперь составляет 150.000 грн. Соответственно, только эти 50.000 грн. можно использовать для проведения платежей или тратить с помощью карты",
– говорится в сообщении. В государственном "Приватбанка" отмечают, что "такой режим обслуживания корпоративных клиентов является временным. Все решения относительно его дальнейшего изменения будут приниматься господином Шлапаком А.В. как только он приступит к исполнению обязанностей председателя правления банка". По информации ТСН, Шлапак может занять новую должность уже завтра, 21 декабря.
Например, остаток на счете по состоянию на утро 19.12.2016 г. составлял 100.000 грн. Эта сумма становится "неснижаемым остатком". Допустим, с этого момента на счет поступали входящие платежи (от контрагентов, возмещение по эквайрингу, выручка и тому подобное) на общую сумму 50.000 грн. и остаток теперь составляет 150.000 грн. Соответственно, только эти 50.000 грн. можно использовать для проведения платежей или тратить с помощью карты", – говорится в сообщении.
В государственном "Приватбанка" отмечают, что "такой режим обслуживания корпоративных клиентов является временным. Все решения относительно его дальнейшего изменения будут приниматься господином Шлапаком А.В. как только он приступит к исполнению обязанностей председателя правления банка". По информации ТСН, Шлапак может занять новую должность уже завтра, 21 декабря.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, счет, заморозили
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