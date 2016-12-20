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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 областях Украины
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 областях Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Гриппом и ОРВИ в Украине в период с 12 по 18 декабря заболело 377 004 чел., из них 64,5% - дети до 17 лет.
Эпидемический порог превышен в 17 областях страны: так более чем на 50% превышен эпидпорог в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкая, Закарпатской, Киевской и г.Киеве; в Луганской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской – не менее, чем на 50%. Самый высокий показатель заболевания на грипп и ОРВИ – среди жителей г.Киева (1698,6 на 100 тыс. населения), самый низкий – в Закарпатской области (524,8 на 100 тыс населения.).
Средний показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине составляет 885,2 чел. на 100 тыс. населения.
За неделю темп прироста заболеваемости среди детей вырос на 20,8%, среди взрослых - на 17,9%.
При этом количество обратившихся за помощью к врачам по сравнению с прошлой неделей выросло на 40,8%.
За отчетный период зафиксировано и лабораторно подтверждены два летальных случая от гриппа – в Днепропетровской и Львовской областях (дети 4 и 7 лет).
В Центре гриппа и ОРВИ отметили, что в текущем эпидсезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (Н3), который определен в 64,9% позитивных результатов
Общий уровень вакцинации ниже среднего по Украине в 18 областях: самый высокий в Днепропетровской (0,48% ), самый низкий – в Ивано-Франковской (0,01%).
Источник: ostro.org.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, ОРВИ
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