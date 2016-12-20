Как изменится качество обслуживания в «Приват24» после национализации

20.12.2016 11:30

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что система электронного обслуживания клиентов "Приват24" будет работать после перехода "Приватбанка" в государственную собственность. Об этом он заявил в интервью Громадскому, передает УП.

"Я считаю, что эта система действительно очень ценная и важная составляющая "Приватбанка". И поэтому эта система будет работать. Необходимая поддержка будет осуществляться, и люди, которые уже привыкли к такому уровню услуг, будут иметь тот же уровень услуг", - сказал он.

Также Данилюк надеется, что качество обслуживания в "Приват24" улучшится.

Кроме того, глава Минфина заявил, что покрытие государством недостатка средств в капитале "Приватбанка" предусмотрено в бюджете Украины.

Источник: from-ua.com.