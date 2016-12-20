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Как связаны обострение на украинском фронте и волна терактов в мире
Олег Пономарь сообщает, что в последнее время количество терактов в мире значительно выросло, как и произошло обострение на украинском фронте. На своей странице в Фейсбуке блогер объясняет, как связаны эти события, - передает replyua.net.
Пономарь пишет: «Эти события имеют прямую связь. Дело в том, что пока не прошла инаугурация Дональда Трампа, в мире длится небольшая «пауза власти», которую наш враг пытается максимально использовать в своих целях. Кто-то пытается занять наиболее выгодную позицию для торга с Соединенными Штатами Америки, когда их возглавит новый президент». Политический обозреватель подчеркивает: «Пока у власти в США «хромая утка» Обама, а Трамп еще не вступил в должность, будут происходить подобные события. С их помощью враг попытается добиться уступок от Трампа в будущем. Я уже писал об этом – это все та же тактика лихих 90-х, когда вначале создаются проблемы, а потом любезно предлагают помощь в их решении».
Пономарь объясняет: «Высказывание «хромая утка» не значит, что Обама – слабый президент. Так называют любого президента США, до конца срока полномочий которого осталось не более двух месяцев. По сути, в стране в этот момент наблюдается отсутствие сильной власти – старый президент уже практически не правит, а новый – еще не может делать это».
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, война, теракт, обострение
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