"Когда начну говорить на украинском? Я говорю. Это мой родной язык": Шевченко пообещал, что в сборной будет общаться только на государственном языке

20.12.2016 07:19

Андрей Шевченко заявил, что он знает и разговаривает на украинском языке, но у него мало практики.

Он добавил, что знает язык отлично, поскольку – он его родной. Но проблема в том, что ему не хватает практики.