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"Когда начну говорить на украинском? Я говорю. Это мой родной язык": Шевченко пообещал, что в сборной будет общаться только на государственном языке

20.12.2016 07:19
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"Когда начну говорить на украинском? Я говорю. Это мой родной язык": Шевченко пообещал, что в сборной будет общаться только на государственном языке
Андрей Шевченко заявил, что он знает и разговаривает на украинском языке, но у него мало практики.
 
 
Он добавил, что знает язык отлично, поскольку – он его родной. Но проблема в том, что ему не хватает практики.

Андрей Шевченко пообещал, что будет практиковать украинский язык, а поэтому разговаривать в сборной он собирается исключительно на этом языке.

Помимо этого он пообещал, что вскоре даст несколько интервью на украинском языке.

Шевченко очень надеется, что он заговорит исключительно на украинском. Он вспоминает, как в детстве его мама научила разным песням, а каждое застолье ими и заканчивалось.

Тренер также отметил, что читает книги на украинском языке.

Как сообщал "Диалог.Юа" ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя победу нашей команды над сборной Финляндии, заявил о том, что данный год был очень сложным, однако игрокам удалось выстоять и выиграть эту игру. 

А еще ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла команду Косово на футбольном поле в польском городе Кракове со счетом 3:0.

 

Источник: dialog.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, украинский язык, тренер
 
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