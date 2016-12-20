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От Порошенко потребовали возродить связи с Россией

20.12.2016 14:55
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От Порошенко потребовали возродить связи с Россией

Черкасский завод пищевой промышленности «Финвал 2006» обнародовал обращение сотрудников к президенту Украины Петру Порошенко с требованием восстановить экономические связи с Россией, передают "Комментарии".

В обращении отмечается, что разрыв связей с Российской Федерацией и СНГ негативно влияет на экономическую составляющую предприятия: падает выручка и вскоре завод может закрыться, а люди останутся без работы.

Кроме того, по словам сотрудников, после начала экономической конфронтации между Украиной и Россией были утрачены рынки сбыта не только России, но и других стран СНГ. Квоты, предоставляемые Европейским союзом оказались мизерные и не смогли компенсировать предприятию потерю крупных рынков.

«На начальном этапе это обозначало остановку программы модернизации, сейчас же предприятие вынуждено сокращать производство, штат сотрудников, что очень болезненно отображается на наших сотрудниках», - заявили работники.

Ранее сообщалось о том, что крупный украинский аграрный холдинг «Робуста-Агро», который находится в Херсонской области также обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием о возобновлении экономических связей с Россией.

Напомним, ранее 12 предприятий из 8 регионов страны обратились к Президенту с аналогичными требованиями.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Черкассы, завод, связь
 
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