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От Порошенко потребовали возродить связи с Россией
Черкасский завод пищевой промышленности «Финвал 2006» обнародовал обращение сотрудников к президенту Украины Петру Порошенко с требованием восстановить экономические связи с Россией, передают "Комментарии".
В обращении отмечается, что разрыв связей с Российской Федерацией и СНГ негативно влияет на экономическую составляющую предприятия: падает выручка и вскоре завод может закрыться, а люди останутся без работы.
Кроме того, по словам сотрудников, после начала экономической конфронтации между Украиной и Россией были утрачены рынки сбыта не только России, но и других стран СНГ. Квоты, предоставляемые Европейским союзом оказались мизерные и не смогли компенсировать предприятию потерю крупных рынков.
«На начальном этапе это обозначало остановку программы модернизации, сейчас же предприятие вынуждено сокращать производство, штат сотрудников, что очень болезненно отображается на наших сотрудниках», - заявили работники.
Ранее сообщалось о том, что крупный украинский аграрный холдинг «Робуста-Агро», который находится в Херсонской области также обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием о возобновлении экономических связей с Россией.
Напомним, ранее 12 предприятий из 8 регионов страны обратились к Президенту с аналогичными требованиями.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Черкассы, завод, связь
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