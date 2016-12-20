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Паника с Приватом: в обменниках подскочил курс доллара

20.12.2016 09:35
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Паника с Приватом: в обменниках подскочил курс доллара

Гривна падает на фоне новостей о ПриватБанке: днем 19 декабря наличный доллар резко вырос в обменных пунктах и на черном рынке.

Рост показывает валюта и в банках, пишет crisis.in.ua.

Так, по состоянию на 16:30 на черном рынке доллар подскочил в продаже до 27,7 грн, в покупке — до 27, 4 грн. Еще утром он находился в пределах 27,1 грн.

Также подорожал доллар по сравнению с утренним курсом и в банках:

В уличных пунктах обмена валют доллар на протяжении дня также растет и достиг 27,6 грн. В среднем в обменниках курс составляет в покупке 27,19 грн, в продаже — 27,48 грн.

Напомним, 19 декабря в Украине обозначилось новостями о национализации ПриватБанка, по этому поводу к украинцам с речью обратились президент Украины, премьер, глава Нацбанка и нынешнее руководство Привата.

Евросоюз и другие евроинституции приветствовали передачу самого крупного банка Украины в госсобственность, однако ряд ведущих украинских банкиров высказали опасения, что за на самом деле за национализацию и докапитализацию Привата заплатят рядовые украинцы. А власти заявили, что ПриватБанк решено продать после стабилизации.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, доллар, ПриватБанк, курс валют
 
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