Паника с Приватом: в обменниках подскочил курс доллара

Гривна падает на фоне новостей о ПриватБанке: днем 19 декабря наличный доллар резко вырос в обменных пунктах и на черном рынке.

Рост показывает валюта и в банках, пишет crisis.in.ua.

Так, по состоянию на 16:30 на черном рынке доллар подскочил в продаже до 27,7 грн, в покупке — до 27, 4 грн. Еще утром он находился в пределах 27,1 грн.

Также подорожал доллар по сравнению с утренним курсом и в банках:

В уличных пунктах обмена валют доллар на протяжении дня также растет и достиг 27,6 грн. В среднем в обменниках курс составляет в покупке 27,19 грн, в продаже — 27,48 грн.

Напомним, 19 декабря в Украине обозначилось новостями о национализации ПриватБанка, по этому поводу к украинцам с речью обратились президент Украины, премьер, глава Нацбанка и нынешнее руководство Привата.