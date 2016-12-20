План Кремля щодо Савченко зазнав краху

20.12.2016 08:20

Політолог Тарас Чорновіл на власній сторінці в Фейсбук пояснив про що саме свідчить перше за досить тривалий час звільнення українського заручника з полону бойовиків, - про це інформує replyua.net.



Так, політолог наголошує, що майже непомітною пройшла новина про те, що вчора було звільнено молодого «кіборга» Тараса Колодія. При цьому, це звільнення відбулось за певними домовленостями, без участі всіляких савченок. Що ж криється за цим випадком? Досить довгий час в українському суспільстві розкручувався образ Надії Савченко як альтернативної політичної фігури, яка, на противагу президенту та СБУ, здатна вести переговори з бойовиками та отримувати практичні результати – звільнених українських бранців. Проте, ніхто в неї не повірив, навпаки, українці сформували позицію, відповідно до якої звільнення полонених – це добре, але воно не означає непогрішимості того, хто веде переговори, і не свідчить, що за цю людину варто голосувати на виборах.



Відтак, російський план знову не знайшов підтримки в Україні. З огляду на те, що для Кремля люди – не більше ніж ресурс для задоволення власних цілей, то тепер робити поступки «під Савченко» немає сенсу. Саме тому і відновився обмін полоненими у тому форматі, у якому він діяв до звільнення Савченко (і практично повністю припинився після її виходу з російської тюрми). Це дає слабку надію на те, що скоро деякі хлопці повернуться до своїх сімей, - наголошує політолог.

Источник: replyua.net.