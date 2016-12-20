"ПриватБанк" объединится с "Ощадом"?

20.12.2016 12:48

Министр финансов Украины Александр Данилюк не исключает, что государство может объединить "ПриватБанк" и "Ощадбанк". Об этом Данилюк рассказал в эфире программы Левый берег - сообщает Liga.net.



"Я не исключаю возможности объединения. Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы", - сказал министр. По мнению Данилюка, государство выиграет от объединения банков.



Также А.Данилюк заявил, что "вся история "ПриватБанка" станет понятной, когда мы проведем аудит. На это у нас есть 60 дней, согласно закону. Для такого большого банка вписаться в эти сроки будет тяжело, учитывая праздники".



Он также прокомментировал возможную продажу банка. "Если такое решение будет, то приватизация пройдет на рыночных условиях. Возможно, правительство решит продавать банк по частям".