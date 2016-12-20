Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«ПриватБанк» установил максимальный лимит на снятие наличных

20.12.2016 20:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«ПриватБанк» установил максимальный лимит на снятие наличных

"ПриватБанк" установил максимальный лимит на снятие наличных - 20 тыс. грн за 3 часа.

Об этом сообщает глава сети региональных пресс-офисов "ПриватБанка" Инна Музычук.

"Максимальный лимит на снятие наличных 20 тыс. грн за 3 часа. Для снятия средств в пределах установленных лимитов не нужен заказ наличных", - пишет она в Facebook.

Напомним, 18 декабря стало известно, что «ПриватБанк» национализируют на 100%. Ранее в СМИ сообщалось, что Игорь Коломойский и другие акционеры согласились передать банк государству после 20 декабря. Причиной стала "дыра" в активах в 148 млрд. грн. После стабилизации его хотят продать.

Источник:  vlada.io.



Теги: Донбасс, наличные, ПриватБанк, лимит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх