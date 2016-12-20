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«ПриватБанк» установил максимальный лимит на снятие наличных
20.12.2016 20:45
"ПриватБанк" установил максимальный лимит на снятие наличных - 20 тыс. грн за 3 часа.
Об этом сообщает глава сети региональных пресс-офисов "ПриватБанка" Инна Музычук.
"Максимальный лимит на снятие наличных 20 тыс. грн за 3 часа. Для снятия средств в пределах установленных лимитов не нужен заказ наличных", - пишет она в Facebook.
Напомним, 18 декабря стало известно, что «ПриватБанк» национализируют на 100%. Ранее в СМИ сообщалось, что Игорь Коломойский и другие акционеры согласились передать банк государству после 20 декабря. Причиной стала "дыра" в активах в 148 млрд. грн. После стабилизации его хотят продать.
Источник: vlada.io.
Теги: Донбасс, наличные, ПриватБанк, лимит
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