«ПриватБанк» установил максимальный лимит на снятие наличных

20.12.2016 20:45

"ПриватБанк" установил максимальный лимит на снятие наличных - 20 тыс. грн за 3 часа.

Об этом сообщает глава сети региональных пресс-офисов "ПриватБанка" Инна Музычук.

"Максимальный лимит на снятие наличных 20 тыс. грн за 3 часа. Для снятия средств в пределах установленных лимитов не нужен заказ наличных", - пишет она в Facebook.

Напомним, 18 декабря стало известно, что «ПриватБанк» национализируют на 100%. Ранее в СМИ сообщалось, что Игорь Коломойский и другие акционеры согласились передать банк государству после 20 декабря. Причиной стала "дыра" в активах в 148 млрд. грн. После стабилизации его хотят продать.

Источник: vlada.io.