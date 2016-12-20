"ПриватБанк" возобновил все платежи ФЛП и юрлиц – Минфин

20.12.2016 15:50

Национализированный по решению правительства "ПриватБанк" возобновил все платежи физических лиц – предпринимателей и юридических лиц.

Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"ПриватБанк" возобновил платежи физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, как и предполагалось. Только что прошел первый платеж. Все платежи, инициированные вчера, будут выполнены сегодня. Для того, чтобы произвести оплату всех налогов и сборов и избежать штрафов, сегодня операционный день будет продлен", – сообщил министр.

Ранее в "ПриватБанке" сообщили, что все приостановленные ранее операции с корпоративными счетами национализированного "ПриватБанк" будут возобновлены сразу же, как только новый менеджмент банка приступит к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "ПриватБанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло. Ранее поддержку национализации "ПриватБанка" выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Источник: ua.today.