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«Шахтер» не хочет больше оставаться донецким клубом

20.12.2016 16:10
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«Шахтер» не хочет больше оставаться донецким клубом

Донецкий Шахтер планирует сменить место своей домашней дислокации. Как сообщают Украинские Новости со ссылкой на источник издания "Чемпион" в донецком клубе, в начале 2017 Шахтер собирается переехать на стадион Металлист в Харькове.

Последние несколько лет все матчи еврокубков Шахтер проводил на Арене-Львов. К сезону 2016/2017 горняки играли домашние матчи премьер-лиги также во Львове. Только в этом году Шахтер начал выступать во внутреннем чемпионате в других городах, кроме Львова, в частности в Харькове.

В декабре 2016 года UEFA позволило Харькову снова принимать еврокубковые матчи. По словам источника, в настоящее время в Шахтере ожидают официальной отмашки от UEFA о разрешении Харькова принимать матчи еврокубков. После этого в Шахтере планируют полностью распрощаться со Львовом и перевезти все свои службы в Харьков.

Сама же команда собирается и в дальнейшем проживать в Киеве, как и руководящий менеджмент клуба.

В Шахтере собирают провести домашние матчи второй части чемпионата Украины уже в Харькове, а также Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Украина, Донбасс, спорт, футбол
 
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