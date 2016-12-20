Срочная реанимация "ПриватБанка"

20.12.2016 11:25

После громкой приватизации "ПриватБанка" его продажа может состояться уже в ближайшие шесть месяцев - будет проведена быстрая программа амбициозных реформ банка. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что банк будут обязательно продавать. Этот процесс будет проходить максимально открыто и прозрачно с привлечением самых профессиональных собственников.