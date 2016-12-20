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Срочная реанимация "ПриватБанка"
Он подчеркнул, что банк будут обязательно продавать. Этот процесс будет проходить максимально открыто и прозрачно с привлечением самых профессиональных собственников.
Данилюк допустил возможность продажи банка различными частями. Министр также сообщил, что главная задача государства - провести оздоровление банка и сделать его максимально привлекательным для инвесторов, а потом продать. При этом министр подчеркнул, что сейчас создается новая команда менеджеров, которая занимается разработкой обновленной стратегии. После того как из банка уберут неэффективные структурные подразделения, он будет продан новым владельцам - этот процесс может состояться уже в течение ближайших шести месяцев.
Кроме того, Данилюк сделал интересный комментарий по поводу возможного объединения "ПриватБанка" с Ощадбанком и заявил, что такая идея прорабатывается украинским правительством, однако перед фактом слияния необходимо трезво взвесить все положительные и отрицательные стороны такого шага.
Источник: dialog.ua.
Теги: Донбасс, реанимация, ПриватБанк, национализация
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