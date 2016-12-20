Стало известно, когда Коломойский вернет себе Приватбанк

20.12.2016 09:20

Национализация «Приватбанка» — часть плана Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по заходу бюджетных денег в «Приватбанк», но при этом Коломойский и Боголюбов собираются оставить Приват в своей собственности. Как выяснили журналисты Фразы, об этом сайту «Олигарх» сообщил информированный источник в структурах, близких к группе «Приват».

«На самом деле Игорь Валерьевич Коломойский кое-что знает, и собирается использовать эту информацию в своих интересах. Возможно, что ему известны подробности смены власти в стране в ближайшие месяцы, и отдавая „Приватбанк“ государству, он собирается просто получить денежную эмиссию, а само оформление так называемой „национализации“ затянется, так как нигде в украинском законодательстве эта схема пока что не прописана. То есть, сначала деньги, потом стулья. Если деньги зайдут на „Приватбанк“ со стороны государства, а власть весной поменяется, Игорь Валерьевич будет рассказывать, что отдавать „Приватбанк“ его вынуждали, назовет это политическими преследованиями, и спокойно потом через тот же Лондонский суд — а в таких делах у „приватовцев“ большой опыт, заберет „Приват“ обратно», — рассказал источник «Олигарха».

Источник: from-ua.com.