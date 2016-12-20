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Стало известно, когда начнут выплачивать январские пенсии
Правительственный комитет одобрил проект постановления, согласно которому, в декабре пенсионерам выплатят пенсию за январь 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня на правительственном комитете одобрили проект постановления, согласно которому пенсионные выплаты тем, кто, согласно графику, должен получить пенсию в начале января 2017 года, будут осуществлены в конце декабря 2016 года, как это произошло и в прошлом году", - отметил П.Розенко.
По его словам, проектом постановления предусматривается провести финансирование выплаты пенсий в декабре 2016 пенсионерам, которые получают пенсии: через учреждения банков с установленными датами выплаты по 15 января 2017 включительно; через учреждения почтовой связи с установленными датами выплаты по 10 января 2017 включительно.
Он сообщил, что выплата пенсий за январь 2017 этим категориям граждан будет проводиться после 25 декабря этого года. На эти цели будет направлено 10,4 млрд гривен.
"Кабинет Министров рассмотрит соответствующий проект постановления уже на ближайшем заседании", - подчеркнул П.Розенко.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, пенсия, выплаты
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