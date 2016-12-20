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Стало известно, когда разморозят счета клиентов «Приватбанка»
Все счета, платежи и другие операции будут восстановлены после того, как в ПриватБанке начнет работать новое руководство. Предположительно, до конца недели ситуация стабилизируется. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель пресс-службы "Привата Инна Музычук, передает Обозреватель.
"С 20 декабря все операции, включая ранее прекращенные, по счетам и картам корпоративных клиентов ПриватБанка обслуживаются в следующем режиме: все кредитные лимиты на счетах, овердрафты, лимиты гарантированных платежей и бизнес-рассрочки будут восстановлены в полном объеме после начала работы нового правления банка", — сообщила она.
Под постом много комментариев с уточняющими вопросами.
"Счета юрлиц и ФОПов заморожены. На сколько — неизвестно. Ни НДС пополнить, ни налоги оплатить в ближайшее время, похоже, не получится. А это грозит штрафами", — отметил в комментарии Тарас Кравец. В своем ответе представитель "Привата" пояснила, что "пока по прогнозам, день—два придется подождать".
Ольга Головко поинтересовалась, когда появится возможность работать с картами ключ к бизнесу, так как по всем операциям пишет "сбой". "По счетам для бизнеса — ждем вступления в должность нового ППБ (предедатель правления банка. — Ред.). До конца недели все должно стабилизироваться", — отметила Инна Музычук.
Как сообщал "Обозреватель", национализированный ПриватБанк временно заморозил средства юридических лиц, которые поступили на счета до 19 декабря, в то же время, те средства, которые поступили после 19 декабря, использовать можно.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, клиент, счет
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