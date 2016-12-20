Украинским налогоплательщикам придется заплатить по $150

20.12.2016 13:30

Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера, считает, что национализация «ПриватБанка» была необходимостью, однако всем украинским налогоплательщикам придется заплатить банку порядка 150 долларов, информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.

По его словам, теперь управлять банком будет государство, и это значит, что оно приготовило под новогодней елкой еще один «подарок» для всех украинцев. «С каждого украинца, который является налогоплательщиком, государство высчитает 150 долларов, однако Украина находилась перед очень непростым выбором – либо с каждого гражданина государство возьмет эту сумму, либо обрушатся банковская и финансовая системы страны. Если налогоплательщики заплатят по 150 долларов, они спасут не только банк, но и финансовую систему», отметил Устенко.

Также эксперт подчеркнул, что «сборы» с налогоплательщиков помогут хотя бы частично восстановить, а не добить украинскую экономику. Напомним, что вечером, 18 декабря, было принято решение о национализации «ПриватБанка». Он являлся крупнейшим коммерческим банком страны, обслуживающим больше половины украинских граждан.

Источник: from-ua.com.