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В Меджлисе сделали жесткое заявление по Беларуси и Казахстану

20.12.2016 14:05
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В Меджлисе сделали жесткое заявление по Беларуси и Казахстану

Страны бывшего СССР, которые не проголосовали за резолюцию ООН по правам человека в Крыму, ставят под сомнение суверенитет Украины в ее международно признанных границах.

Такое заявление сделал глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украина Рефат Чубаров, передает Politeka.

«Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан…

Они не поддержали резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)», проголосованную 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН. По сути, они ставят под сомнение суверенитет Украины в ее международно признанных границах», — заявил лидер крымских татар.

Напомним, что Генассамблея ООН утвердила принятую ранее резолюцию относительно прав человека в аннексированном Россией Крыму. Данная резолюция осуждает различного рода нарушения и посягательства на права жителей оккупированного полуострова, в том числе внесудебные убийства, похищения людей, насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминацию, запугивание, насилие, пытки и т.д.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Беларусь, Казахстан, меджлис
 
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