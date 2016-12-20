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В Минфине рассказали, с каким учреждением могут объединить «Приватбанк»

20.12.2016 09:55
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В Минфине рассказали, с каким учреждением могут объединить «Приватбанк»

Министр финансов Александр Данилюк не исключает объединение "Приватбанка" и государственного "Ощадбанка". Об этом он сообщил он в эфире телепередачи "Левый берег" на канале "24", передает Укринформ.

"Я не исключаю возможности объединения. Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы", - сказал министр.

Данилюк считает, что в случае объединения банков государство от этого выиграет, поскольку доля государства в банковском секторе только вырастет. Однако, по его словам, в данный момент государство сфокусируется на стратегии развития "Приватбанка".

Напомним: Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Министр финансов также сообщил, что после полной стабилизации "Приватбанк" будет продан.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, Минфин
 
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