В Минфине рассказали, с каким учреждением могут объединить «Приватбанк»

20.12.2016 09:55

Министр финансов Александр Данилюк не исключает объединение "Приватбанка" и государственного "Ощадбанка". Об этом он сообщил он в эфире телепередачи "Левый берег" на канале "24", передает Укринформ.

"Я не исключаю возможности объединения. Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы", - сказал министр.

Данилюк считает, что в случае объединения банков государство от этого выиграет, поскольку доля государства в банковском секторе только вырастет. Однако, по его словам, в данный момент государство сфокусируется на стратегии развития "Приватбанка".

Напомним: Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Министр финансов также сообщил, что после полной стабилизации "Приватбанк" будет продан.

Источник: from-ua.com.