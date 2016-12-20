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Витязь – Донбасс: превью матча 26-го тура
В среду 21 декабря в 16:00 на Ледовой арене "Салтовский лед" донецкий "Донбасс" в шестой раз в текущем сезоне УХЛ встретится с харьковским "Витязем".
Примечательно, что на паузу в чемпионате, связанную с выступлениями сборных Украины, команды ушли именно после очных встреч в Дружковке. Тогда 7-го и 9 декабря дончане на "Альтаире" забросили харьковчанам по 8 шайб, пропустив 3 и 1 гол соответственно.
Украинская хоккейная лига. 25 тур
9 декабря. Дружковка. ЛА "Альтаир".
"Донбасс" Донецк – "Витязь" Харьков – 8:1 (1:0, 2:0, 5:1)
Накануне противостояния
Перед матчем с "Донбассом" харьковчане понесли серьезные кадровые потери. Команду покинули вратари Евгений Напненко и Владислав Вязовов, а также легионеры защитник Илья Декало, форварды Александр Михеенок и Никита Попов. А опытный капитан Алексей Лазаренко, которому 3 января исполнится 41 год, объявил о завершении карьеры.
История противостояния
В рамках чемпионатов Украины команды провели 14 встреч. "Витязю" ни разу не удалось отобрать очки у "Донбасса". Наименьшая разница в счете за этот период была зафиксирована 19 марта 2016-го в третьей игре полуфинального плей-офф раунда. Тогда дончане на выезде оформили себе выход в финал, взяв верх с разницей в две шайбы (3:1).
А самая крупная победа "Донбасса" над "Витязем" была уже в сезоне-2016/17. 9 ноября в Дружковке "Донбасс" разгромил гостей – 10:0.
Где смотреть?
Онлайн трансляция матча 26-го тура ХХI чемпионата Украины будет осуществляться спортивном порталом XSPORT.ua.
Источник: hcdonbass.com.
Теги: Украина, Донбасс, спорт, хоккей
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