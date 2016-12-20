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«ВКонтакте» запускает онлайн-трансляции

20.12.2016 16:50
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«ВКонтакте» запускает онлайн-трансляции

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает приложение VK Live, которое позволит пользователям и администраторам сообществ вести видеотрансляции.

Ролики будут отображаться на странице пользователя или в сообществе, сообщает «РБК-Украина».

В ближайшее время приложение будет доступно только для iOS-устройств, позднее – для пользователей операционной системы Android.

С помощью приложения авторы смогут зарабатывать.

В приложении для зрителей предусмотрена возможность дарить платные подарки.

Деньги, потраченные на них, будут распределяться между соцсетью и автором трансляции.

Напомним, ранее «ВКонтакте» закрыла доступ к аудиозаписям для сторонних приложений.

Фото: «РБК-Украина». 

 

Источник: comments.ua.



Теги: Донбасс, онлайн трансляция, ВКонтакте, социальные сети
 
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