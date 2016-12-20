«ВКонтакте» запускает онлайн-трансляции

20.12.2016 16:50

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает приложение VK Live, которое позволит пользователям и администраторам сообществ вести видеотрансляции.

Ролики будут отображаться на странице пользователя или в сообществе, сообщает «РБК-Украина».

В ближайшее время приложение будет доступно только для iOS-устройств, позднее – для пользователей операционной системы Android.

С помощью приложения авторы смогут зарабатывать.

В приложении для зрителей предусмотрена возможность дарить платные подарки.

Деньги, потраченные на них, будут распределяться между соцсетью и автором трансляции.

Напомним, ранее «ВКонтакте» закрыла доступ к аудиозаписям для сторонних приложений.

Фото: «РБК-Украина».

Источник: comments.ua.