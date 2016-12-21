Атака на синагогу в Умани - попытка открыть еще один фронт в гибридной войне?

21.12.2016 17:55

Вчера ночью неизвестные залили синагогу в Умани кровью и забросали свиными головами.

Каждый раз, когда осуществляется преступление против евреев как народа или против иудейских символов, те, кто это совершил, якобы противопоставляют себя всему миру. То есть обвинения в антисемитизме является фактически приговором. Констатацией о переходе в состояние антисистемного игрока, изгоя.

Рассматривая каждый вопрос, следует помнить, что мы всегда будем находиться на пересечении двух миров – мира реального и мира символического (что навязывается СМИ и идеологией).

Немного реальности. То, что евреи воюют на стороне "фашистской Украины" против "свободного русского мира", знает почти каждый. Тот же Коломойский в начале войны стал фактически единственным украинским олигархом, который занял не просто проукраинскую, а антироссийскую позицию. Да и во власти у нас одни евреи, если верить российским СМИ.

То, что Путин пытается реинкарнировать переговоры относительно Палестины, потому что его не устраивает статус-кво, известно. По крайней мере, Израиля - точно. Как и его пожелание Палестине восстановить государственность. Что, в версии россиян, возобновление переговорного процесса относительно статуса пораженных войной территорий - уже видели и израильтяне, и украинцы – на примере Донбасса.

И еще одно – из практики: резолюции ООН, которыми Россия признается агрессором, а Крым оккупированным, Израиль также поддерживал.

В условиях, когда мы фактически ведем войну с Россией, искать врага среди своих союзников – это словно играть в русскую рулетку пистолетом, а не револьвером.

А вот в символическом мире это еще один фронт, который Россия пытается открыть в "гибридной войне". Как с Польшей. Кто два года назад верил, что антиукраинская истерия может зацепить нашего европейского адвоката?

Что дальше? Как и в случае с Польшей – жить в реальности, а не мифическом мире, и не повестись на антиеврейскую истерию самим украинцам. Потому не стоит удивляться, если в следующий раз при антисемитских преступлениях найдут чью-то визитку или виновным в деле будет какой-то "-чук" или "-нко". Или чисто случайно "будут всплывать" отдельные неприятные моменты совместной истории украинского и еврейского народов.

Гибридная война не брезгует ни моральными нормами, ни национальностями. А бульдозеру истории вообще все равно, по чьим трупам он проедет, для него самое главное – кто потом напишет историю этого бульдозера.

Источник 112.