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Начато возведение «Стены» на границе с РФ
Государственная пограничная служба Украины в рамках проекта "Стена" начала инженерно-техническое обустройство государственной границы с Россией в Луганской области, заявил глава ГПСУ Виктор Назаренко.
"Проект финансируется из государственного бюджета. Сейчас проводятся плановые мероприятия по его выполнению на территории Харьковской и Луганской областей. Например, в Харьковской области выполнено уже более 50 процентов работ. В Луганской области работы только начались. А участок отдела "Дергачи", на Харьковщине, использовали в качестве полигона для испытания технических новаций, которые сейчас совместно с учеными внедряем на нашей границе", — рассказал Назаренко в интервью газете "Голос Украины". По словам Назаренко, в данный момент обустроено 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км ограждающего забора. Оборудованы 4 боевых модуля. Внедрена система визуально-технического наблюдения на обустроенных участках. "К сожалению, финансирование достаточно ограниченное и не позволяет в полном объеме выполнять проект. В 2015-м из бюджета при проекте около одного миллиарда гривен было выделено всего 400 миллионов. В этом году при проекте 1,200 миллиарда гривен нам выделено лишь 200 миллионов, на сегодняшний день профинансировано 175 миллионов. Также остается неурегулированным вопрос об отводе земельных участков — так называемых земель обороны вдоль линии государственной границы", — добавил глава ГПСУ.
Ранее власти заявили о намерении построить современный мощный комплекс оборонительных сооружений на границе с Россией, проект получил название "Стена". Позднее его переименовали в "Европейский вал". Госпогранслужба сообщала, что Киев планирует завершить первый этап возведения "Стены" на границе с РФ к концу 2016 года. Ряд политиков ранее выразили недовольство реализацией этого проекта. Читайте также: Бортник: Рада провела циничные барыжные торги и приняла "кота в мешке" В августе текущего года Специальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений при строительстве фортификационных сооружений на границе с Россией.
Источник РИА Новости.
Теги: Россия, Донбасс, граница, стена
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