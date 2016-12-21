Принят Госбюджет страны. «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» его не поддержали

21.12.2016 09:35

Сегодня, 21 декабря, рано утром, народные избранники приняли Государственный бюджет Украины на 2017 год. Против принятия финансового документа проголосовали 37 народных депутатов, 35 – воздержались, а 22 депутата, зарегистрированные в сессионном зале, не голосовали вовсе.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" против принятия бюджетапроголосовал только Мустафа Найем.

Из числа всех зарегистрированных в сессионном зале депутатов "Народного фронта" проект бюджета не понравился Александру Киршу.

Также против принятия нового документа проголосовали Виктория Войцицкая и Егор Соболев из фракции "Самопомич".

Ни один из нардепов, входящих во фракции партий "Оппозиционный блок" и "Батькивщина", не проголосовали за принятие госбюджета. А вот члены из "Воли народа" и "Видродження" полностью поддержали предложенный к голосованию документ.

Из внефракционных депутатов против принятия госбюджета проголосовали Андрей Ильенко, Александр Марченко, Олег Осуховский, Михаил Головко, Юрий Деревянко и Юрий Левченко.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что для принятия Государственного бюджета на 2017 год необходимо было внести изменения в ряд законов. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещал, что бюджет страны будет принят до 23 декабря.