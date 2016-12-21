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Принят Госбюджет страны. «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» его не поддержали

21.12.2016 09:35
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Принят Госбюджет страны. «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» его не поддержали

Сегодня, 21 декабря, рано утром, народные избранники приняли Государственный бюджет Украины на 2017 год. Против принятия финансового документа проголосовали 37 народных депутатов, 35 – воздержались, а 22 депутата, зарегистрированные в сессионном зале, не голосовали вовсе.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" против принятия бюджетапроголосовал только Мустафа Найем.
Из числа всех зарегистрированных в сессионном зале депутатов "Народного фронта" проект бюджета не понравился Александру Киршу.
Также против принятия нового документа проголосовали Виктория Войцицкая и Егор Соболев из фракции "Самопомич".
Ни один из нардепов, входящих во фракции партий "Оппозиционный блок" и "Батькивщина", не проголосовали за принятие госбюджета. А вот члены из "Воли народа" и "Видродження" полностью поддержали предложенный к голосованию документ.
Из внефракционных депутатов против принятия госбюджета проголосовали Андрей Ильенко, Александр Марченко, Олег Осуховский, Михаил Головко, Юрий Деревянко и Юрий Левченко.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что для принятия Государственного бюджета на 2017 год необходимо было внести изменения в ряд законов. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещал, что бюджет страны будет принят до 23 декабря.



Теги: Донбасс, поддержка, государственный бюджет
 
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