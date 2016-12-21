- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию14:55
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
"Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
Бывший министр транспорта Евгений Червоненко, который ранее был главой Запорожской области, пришел в ярость после того, как его кандидатуру отвергли на конкурсе по отбору нового главы Одесской области, пишет Диалог UA.
Политик резко отметил, что все правильные ответы на заданные ему вопросы он знал. В случае юридических проблем консультанты могли помочь ему с нюансами. При этом в порыве гнева Червоненко заявил, что "пусть страна сгорит в огне, а себе я еще заработаю".
Журналисты неоднозначно оценили высказывание Черненко и предполагают, что своими словами он невольно дал понять, что планировал лично обогатиться на важном государственном посту.
Одесса представляет особую ценность для коррупционеров наличием грузового порта и возможности "сидеть" на денежных потоках от таможенных поступлений и шантажа бизнеса.
Теги: Донбасс, губернатор, Одесская область, кандидат
- Донетчина может остаться без губернатора: Жебривский один из кандидатов на место Саакашвили
- Саакашвили перенес свой рабочий кабинет на трассу (ФОТО)
- Зачистка Одесчины: срезанный губернатор и мэрские аварии (ФОТО)
- Губернатором Одесской области стал человек Коломойского
- Новый губернатор Одесской области: менеджер, цитирующий Черчилля
- Одесчина получила нового губернатора
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию14:55
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»