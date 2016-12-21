"Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе

21.12.2016 15:34

Бывший министр транспорта Евгений Червоненко, который ранее был главой Запорожской области, пришел в ярость после того, как его кандидатуру отвергли на конкурсе по отбору нового главы Одесской области, пишет Диалог UA.

Политик резко отметил, что все правильные ответы на заданные ему вопросы он знал. В случае юридических проблем консультанты могли помочь ему с нюансами. При этом в порыве гнева Червоненко заявил, что "пусть страна сгорит в огне, а себе я еще заработаю".

Журналисты неоднозначно оценили высказывание Черненко и предполагают, что своими словами он невольно дал понять, что планировал лично обогатиться на важном государственном посту.

Одесса представляет особую ценность для коррупционеров наличием грузового порта и возможности "сидеть" на денежных потоках от таможенных поступлений и шантажа бизнеса.