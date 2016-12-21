«РОШЕН» отказался помочь детям, погибших на войне бойцов АТО

21.12.2016 15:57

«Напередодні свят ми звернулися до всіх великих українських виробників солодощів. Майже всі компанії відмовили нам у допомозі», — кажуть представники платформи «Люди допомагають людям»

«Люди допомагають людям» — це благодійна міжнародна платформа прямої адресної допомоги сім’ям загиблих під час Революції Гідності та бойових дій на сході країни. У представників організації — Юлії Гоць та Івана Саюка, дізнаємося, якої допомоги сьогодні потребують сім’ї героїв.

Олена Бадюк: Скільки часу ви вже займаєтесь цільовою допомогою? Скільки сімей зараз під вашою опікою?

Юлія Гоць: Наразі у нас під опікою перебувають 280 сімей.

Олена Бадюк: Яким чином їм можна допомогти?

Юлія Гоць: Передбачалося, що це буде платформа для надання фінансової допомоги. Зараз ми розростаємось і розвиваємось. Іноді допомагаємо речами. Зараз ми підписали договір з благодійним фондом щодо надання допомоги продуктами харчування і побутовою хімією.

Олена Бадюк: Це сім’ї з усієї України?

Юлія Гоць: Так. Майже в усіх обласних центрах у нас є координатори платформи «Люди допомагають людям». Вони повідомляють нам про те, яка родина потребує допомоги, і ми ставимо її на облік.

Олена Бадюк: Наскільки активно люди допомагають таким сім’ям?

Іван Саюк: Нині суспільство втомилось від війни. Але ми дякуємо кожному, хто розуміє, чому він має змогу відводити дитину в школу і ходити в парк на вихідних. Наш спокій зберігають українські воїни і за це ми платимо дуже високу ціну. В кожного з них є свої сім’ї. Хто про них попіклується? Ми закликаємо всіх допомагати через нашу платформу, оскільки така допомога є адресною і всі кошти потрапляють безпосередньо на рахунок родини.

Також ми маємо постійних донорів проекту. Це представники соціально відповідального бізнесу. Щомісяця вони перераховують певні суми на підтримку родин. Це такі компанії як «Юрія-Фарм»,«ІнтерХім» і «Фармак».

Тетяна Курманова: Чи плануєте ви якийсь особливий збір коштів напередодні зимових свят?

Юлія Гоць: Напередодні свят ми звернулися до всіх великих українських виробників солодощів. Майже всі компанії відмовили нам у допомозі. Єдина компанія, яка ще не повідомила нам про своє рішення, — це «АВК».

Олена Бадюк: Інші компанії надали офіційну відповідь з відмовою?

Юлія Гоць: Так.

Олена Бадюк: І «Рошен»?

Юлія Гоць: Так. В «Рошені» сказали, що в них є свої проекти.

Більшість компаній кажуть, що в них скорочення на благодійність, тому вони нам не допомагатимуть. Ми були дуже здивовані і розчаровані такими категоричними відповідями.

Олена Бадюк: Скільки коштів на допомогу таким сім’ям вам вдалось зібрати за 2 роки?

Юлія Гоць: 4 млн. 611 тис. гривень. Майже 1 млн. гривень — це перекази від людей. 3 млн. гривень — перекази від представників бізнесу, з якими ми вже давно співпрацюємо.

Олена Бадюк: Чи достатньо цього?

Юлія Гоць: Ні. Основна категорія, що потребує допомоги, — діти. А діти постійно ростуть.

Источник newsgood.