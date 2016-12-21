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ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”

21.12.2016 16:53
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ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”

Дональд Трамп убежден, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу России, и США должны это учитывать. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о своей готовности признать оккупированный Крым частью РФ, Трамп в очередной раз повторил свой тезис о том, что готов рассмотреть этот вопрос и отметил, что насколько ему известно, большинство жителей Крыма “сделали свой выбор в пользу России”.
“…Вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду”, – отметил Трамп.
Политик также добавил, что в Украине сейчас творится беспорядок, который, по его мнению, допустила администрация главы США Барака Обамы.

Источник newsgood.



Теги: Россия, США, Донбасс, президент, Крым
 
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