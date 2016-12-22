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Что рекордно подорожает в 2017 году

22.12.2016 09:58
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Что рекордно подорожает в 2017 году

Основной удар по карману украинцев в следующем году нанесут акцизы, из-за которых подорожают сигареты, пиво, крепкий алкоголь и дизтопливо

Акциз на эти товары вырастет уже с 1 января 2017 года, пишет «Сегодня».

В частности, акцизный сбор на сигареты увеличится на 40%. Увеличится акциз и на дизтопливо — с 95 евро до 125,5 евро за 1000 л. Также на 20% вырастет сбор на ликеро-водочные изделия (до 126,96 грн/л 100% спирта). Еще на 12% увеличится акциз на пиво (до 2,78 грн/л), игристые вина (до 11,65 грн/л), крепленые вина (до 8,02 грн/л).

Отметим, цена на бензин также зависит от курса доллара. Каждые 10 копеек потерь на курсе доллара означают повышение стоимости бензина на 10 копеек. Как прогнозируют эксперты, водителям в следующем году стоит ожидать повышения стоимости топлива в среднем на гривну.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, алкоголь, украинцы, подорожание, акцизная марка
 
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