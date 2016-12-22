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Цимбалюк: выделюсь и приду к Путину в вышиванке
На своей странице в Фейсбуке журналист Роман Цимбалюк сообщает о том, что завтра будет принимать участие в пресс-конференции Путина, однако он обязательно будет выделяться в толпе, поскольку наденет вышиванку, информирует replyua.net.
«Все в курсе, что на любой пресс-конференции смысл заключает только в вопросах и ответах. В зале полторы тысячи репортеров, и каждый захочет задать свой вопрос. Мне нужно как-то выделяться из толпы, поэтому завтра я надену вышиванку. Это не только модно, но и очень ярко», написал Цимбалюк. Нужно отметить, что Цимбалюк уже не первый раз отправляется на пресс-конференцию президента России в необычных нарядах. Два года назад для этого мероприятия он выбрал яркую кофту с надписью «Укроп».
Напомним, что пресс-конференция должна была состояться сегодня, 22 декабря. Однако накануне Путин заявил о переносе конференции на пятницу, 23 декабря. Перенос связан с убийством в Анкаре российского дипломата Карлова – сегодня Путин будет участвовать в траурной церемонии.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, Путин, вышиванка
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